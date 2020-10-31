إصابة كاهن بطلق ناري في ليون الفرنسية

قال مصدر بالشرطة الفرنسية، السبت، إن كاهنا أرثوذكسيا أصيب في إطلاق نار بمدينة ليون، والمهاجم لاذ بالفرار، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأضاف المصدر، أن الكاهن ،الذي يحمل الجنسية اليونانية، تعرض لإطلاق النار مساء اليوم، بينما كان يغلق الكنيسة، ويتلقى العلاج في الموقع من إصابات تهدد حياته.



وتابع المصدر، أن المهاجم كان يحمل بندقية صيد، ولاذ بالفرار عقب إطلاق النار، والشرطة تبحث عنه.

ويأتي الهجوم بعد الاعتداء المروع الذي نفذه تونسي ضد مدنيين في كنيسة نوتردام بمدينة نيس الفرنسية، أسفر عن مقتل 3 أشخاص بينهم سيدة بقطع رقبتها.

وفي وقت سابق اليوم السبت، أعلنت السلطات الفرنسية توقيف مشتبه به ثالث على ذمة التحقيق في هجوم نيس جنوب شرق البلاد.

الهجوم الجديد يأتي بينما لا تزال فرنسا تعاني مما ترتب على قطع رأس المدرس صمويل باتي هذا الشهر على يد رجل من أصل شيشاني، قال إنه كان يريد معاقبته على عرض رسوم كاريكاتيرية للنبي محمد (ص) على التلاميذ في درس عن حرية التعبير.