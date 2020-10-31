متاجر أمريكية "تتحصن" تحسبا لأي عنف خلال انتخابات الرئاسة

قام أصحاب المتاجر في مانهاتن أشهر مناطق ‏مدينة نيويورك، يوم الجمعة الماضية، بتغطية واجهات متاجرهم بألواح خشبية.

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية أن ذلك بعدما حذرت شرطة نيويورك من الاضطرابات المحتملة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، المقررة الثلاثاء المقبل.

ونقلت الصحيفة، في تقرير نشرته السبت، عن مسؤول بشرطة نيويورك، قوله إن "الجهاز تحدث إلى العديد من قطاعات مجتمع الأعمال هذا الأسبوع ونصحهم بأن تتخذ الشركات الموجودة في المنطقة التي طالما كانت هدفًا للاحتجاجات، مثل واشنطن سكوير ويونيون سكوير، على سبيل المثال، المزيد من الاحتياطات".

وفي خطاب موجه إلى الشركات والمطاعم، قالت شرطة نيويورك إنها ستقوم بتنفيذ إجراءات السلامة "لمنع تدفق المشاة" في شوارع المدينة.

وبحسب الصحيفة فإن الخطاب ذكر أن "إجراءات السلامة ستكون مماثلة لتلك المستخدمة خلال الفعاليات الكبرى مثل ليلة رأس السنة الجديدة والألعاب النارية في 4 يوليو (تموز) وموكب عيد الشكر".

وتابع الخطاب: "سيكون على المطاعم والشركات نقل أشياء مثل الأثاث ورفوف الملابس وحاويات القمامة من الأرصفة كجزء من خطة التأمين"

وأضاف المسؤول أن الشرطة لم تخبر الشركات بتغطية واجهات متاجرها، لكنها تركت الأمر لتقدير أصحابها.

كما نقلت الصحيفة عن عامل في أحد متاجر برودواي قوله إن المتجر قد تضرر أثناء الاحتجاجات في الصيف الماضي، ولذا فقد قرروا تغطية الواجهات لكنه سيظل مفتوحًا.