مصاب في انفجار عبوة ناسفة بالكرادة العراقية

أصيب شخص بجروح، مساء السبت، جراء انفجار عبوة ناسفة بمنطقة الكرادة وسط العاصمة العراقية بغداد.

وقال مراسل "دوت الخليج الإخبراية" إن "عبوة ناسفة انفجرت قرب محل لبيع المشروبات الروحية بالقرب من تقاطع الشروق، ما أدى إلى إصابة شخص بجروح".

ومن جانبه أفاد مصدر أمني، في حديث لـ"دوت الخليج الإخبارية"، بأن "انفجاراً وقع ليل اليوم ، السبت ، قرب محل لبيع المشروبات الكحولية في شارع سلمان فائق بمنطقة الكرادة، وسط بغداد ".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المعلومات الأولية تشير إلى إصابة شخص ووقوع أضرار مادية دون ذكر المزيد من التفاصيل ".

وتشهد العاصمة بغداد ، بين الحين والآخر عمليات تفجير بعبوات ناسفة غالباً ما تستهدف محلات المشروبات الروحية التي يقع أغلبها بمنطقة الكرادة .

