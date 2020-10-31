بالفيديو.. حين تتعطل سيارتك احترس فقد يكون السبب ثعبانا

إذا تعطلت سيارتك فاحترس حين تتقدم لفتح غطاء الموتور لفحص السبب، فقد يكون هناك ثعبانا ضخما وراء هذا العطل.

هذا ما حدث تماما مع أمريكي عندما فتح غطاء محرك سيارته، التي كانت من طراز فورد موستانج، بعد أن أضاءت لمبة فحص المحرك في اللوحة التي تعلو مقود سيارته، ليجد أن السبب هو ثعبان ضخم يلتف حول المحرك.

أصيب الرجل بحالة من الصدمة، لعدم علمه بكيفية وصول هذا الثعبان الضخم إلى محرك سيارته.

وبحسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، استدعى الرجل الذي يعيش في فلوريدا ضباط الحياة البرية في المدينة، الذين أتوا وقاموا بإزالة الثعبان، الذي بلغ طوله حوالي 3.5 متر.





وقام هذا الأمريكي بتصوير ضابط الحياة البرية وهو يمسك، بمعاونة رفيقه، بالثعبان من رأسه ثم يقومان بإخراجه من حجرة المحرك وإدخاله في حقيبة خاصة.

ومنذ عام ونصف العام تعرض شخص لموقف مشابه، لكنه غامر بإخراج الثعبان من أسفل محرك سيارته بنفسه، ونجح في ذلك بمعاونة صديقه.



