مباحثات عسكرية مصرية سودانية.. وتدريب مشترك قريبا

تستأنف مصر والسودان، الأحد، مباحثات عسكرية بين رئيسي الأركان لجيشي البلدين في الخرطوم، حيث اتفق الطرفان على تنفيذ تدريبات مشتركة، لم يحدد موعدها.

ومن المقرر أن يستكمل الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، الذي وصل إلى الخرطوم، السبت، مباحثاته مع نظيره السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، بعد اجتماع موسع لاستعراض النتائج النهائية للمباحثات والمخطط الزمني للتنفيذ.

وبحسب بيان عن هيئة الأركان السودانية، فإن القاهرة والخرطوم تسعيان إلى الإسراع في تطوير مجالات التعاون العسكري والأمني بينهما بما يعزز قدرات الجانبين على مواجهة التحديات لأمنهما القومي ومصالحهما المشتركة.





واتفق الطرفان على تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية لأفرع القوات المسلحة كافة مع تكثيف التعاون في مجالات التأهيل والتدريب وتبادل الخبرات وتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب والتأمين الفني والصناعات العسكرية، فضلاً عن دور القوات المسلحة بالبلدين في مشروعات التنمية والبنية الأساسية.

كان رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية بدأ زيارة إلى الخرطوم، السبت، استهدفت تفعيل نتائج زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قبل أيام إلى القاهرة.

والعام الماضي، أجرت مصر والسودان مباحثات عسكرية اتفق الطرفان خلالها على دعم علاقات التعاون والتدريبات المشتركة ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين واستمرار جهود العمل المشترك لتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب ومجابهة كافة أعمال التسلل والتهريب.