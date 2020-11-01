عملية عسكرية نوعية تسقط مسؤول "دعاية الشباب" بالصومال

أعلن الجيش الصومالي، الأحد، مقتل قيادي بارز من حركة الشباب الإرهابية في عملية عسكرية نوعية جنوب البلاد.

وبحسب بيان للجيش الصومالي، حصلت "دوت الخليج الإخبارية" على نسخة منه، فإنه "في عملية عسكرية نوعية جرت في محافظة جوبا الوسطى تمت تصفية قيادي رفيع من مليشيات الشباب المتطرفة".

وأضاف البيان: "العملية نفذتها وحدة مشتركة من الجيش وقوات دنب الخاصة".

واستهدفت العملية العسكرية "تصفية مسؤول في جهاز الدعاية التابع للإرهابيين ويدعى عبدالله عثمان دغاعدي ونجحت في اقتناصه".

وفي سياق متصل، نفذ الجيش الصومالي عملية عسكرية في محافظة شبيلي السفلى دمر خلالها معاقل لمسلحي حركة الشباب.

كما ضبط دراجات نارية كانوا يستخدمونها لنقل أغراضهم المزعزعة للاستقرار بما فيها الألغام.

يأتي اصطياد "دغاعدي" بعد يومين من مقتل القيادي الإرهابي عبدالقادر يوسف أبوحمزة ويعمل في جهاز تدريب مليشيات الشباب ودائرة الشؤون المالية التابعة لها.

وينفذ الجيش الصومالي عمليات عسكرية وأمنية واسعة في جنوب ووسط البلاد للقضاء على حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وتقوم القوات الحكومية في الصومال بالتعاون مع قوات أفريقية وأمريكية بمحاربة حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة منذ أكثر من عقد كامل.

وتنفذ حركة الشباب الإرهابية هجمات إرهابية واغتيالات منظمة وحرب عصابات بلا هوادة راح ضحيتها الآلاف من الصوماليين.