طرق سهلة للعثور على كلمات المرور بهواتف آيفون

إذا كنت كثير الولوج إلى العديد من مواقع الويب التي تتطلب استخدام كلمات المرور، فستواجه بالطبع صعوبة في حفظها والعثور عليها.

وتحديدا هاتف آيفون أو أي جهاز آخر من أبل كونها تمتع بميزة مختلفة تساعد على تجاوز هذه المعضلة عبر تقنية "iCloud Keychain" والتي تحتفظ بدورها بكلمات المرور عبر تخزين معلومات تسجيل الدخول وتسمح إلى كلمات المرور من أجهزة أبل الأخرى التي تستخدمها بشكل آمن.



كما تتميز بتخزين كلمات سر صفحات التواصل الاجتماعي، وشبكات الواي فاي، وحسابات الإنترنت، وكذلك أرقام بطاقات الائتمان وتواريخ انتهاء صلاحياتها دون حفظ رمز الأمان الخاص بها أو تعبئته تلقائيا.

وهناك طريقتين للوصول إلى كلمات المرور المحفوظة بأجهزة آيفون، وهما كالتالي:

1- استخدام الإعدادات

سيكون عليك الضغط على زر الإعدادت، ثم المرور لأسفل للوصول إلى خيار كلمات السر والحساب، والتي ستتيح بالضغط عليها كلمات سر المواقع والتطبيقات.

هذا الخيار يحتوي على قائمة بكافة كلمات المرور المحفوظة، وليس عليك سوى الضغط على اسم التطبيق أو موقع الويب الذي ترغب في معرفة كلمة المرور الخاصة به.

أما إذا كنت تريد حذف أية كلمة مرور، فاضغط على خيار تحرير ثم حدد موقع الويب واضغط على خيار حذف.

وإذا كنت ترغب في تعديل كلمة المرور فبعد الضغط على اسم موقع الويب، سيظهر لك بيانات اسم المستخدم وكلمة المرور، وبإمكانك عبر استخدام خيار تحرير إدخال كلمة مرور جديدة.

2- المساعد الصوتي

تقدم لك خاصية المساعد الصوتي (سيري) مساعدة كبيرة في هذا الشأن عبر إعطاءها أوامر بعرض كلمات المرور جميعها، أو طلب كلمة مرور موقع أو تطبيق محدد بمنتهى السهولة.