ألمانيا تعتقل شابا يشتبه في تخطيطه لأعمال عنف

أعلنت السلطات الاتحادية الألمانية، اليوم الأحد، القبض على شاب يشتبه في تخطيطه لأعمال عنف تعرض أمن البلاد للخطر.

وقال الادعاء العام الاتحادي بألمانيا إن هناك اشتباها في شاب يبلغ من العمر 20 عاما، منحدر من مدينة لار جنوبي ألمانيا، كان يخطط للقيام بعمل عنف يعرض أمن البلاد للخطر.



ولم يتم الإعلان عن تفاصيل الجرائم التي يشتبه أن الرجل كان يخطط لها، والمكان التي كان يعتزم استهدافه.

وتم إلقاء القبض على المشتبه به، ويقبع منذ ذلك الحين في الحبس الاحتياطي، بحسب المتحدث باسم الادعاء بمدينة كارلسروه.

وأضاف المتحدث أنه تم العثور على مخدرات في شقة المشتبه فيه، ولكن لم يتم العثور على أية أسلحة، لافتا إلى أنه تم التحفظ على أدلة إثبات لا يزال يجب تقييمها.

وتابع المتحدث: "لم نعثر في الوقت الحالي حتى الآن على خطط ملموسة لهجمات أو ما شابه"، موضحا أن "سبب إصدار أمر اعتقال ضد الشباب هو فقط الاشتباه الملح بتهمة الإتجار في المخدرات".

وبحسب ما ذكرته صحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية استنادا إلى دوائر أمنية، يشتبه أن الرجل تحدث عن هجمات أخرى على صلة بالهجمات الأخيرة التي شهدتها فرنسا وأعلن استعداده للمشاركة بنفسه فيها.

يذكر أن مدينة لار الألمانية التي ينحدر منها الرجل تقع بالقرب من الحدود الفرنسية، ولم يتم الإعلان حتى الآن عن الطريقة التي توصل بها المحققون إلى الشاب.