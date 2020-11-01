لبنان يرجع للخلف.. المحاصصة تعرقل مشاورات الحريري

بعدما ارتفع منسوب التفاؤل بإمكانية تشكيل الحكومة اللبنانية، بداية هذا الأسبوع، عادت الشكوك لتسيطر على أجواء المشاورات السياسية.

شكوك نتجت عن الشروط والشروط المضادة من الأطراف والسباق على المحاصصة الوزارية، خاصة من جهة "التيار الوطني الحر" الذي يرأسه صهر رئيس البلاد النائب جبران باسيل و"الثنائي الشيعي" حزب الله وحركة أمل.



وعكست هذه الأجواء السلبية المواقف والبيانات التي صدرت في الساعات الأخيرة، من قبل مختلف الأطراف، رغم تأكيد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أنه يريد تشكيل وزارة اختصاصيين غير حزبيين.

وقالت مصادر مطلعة عن كثب لمشاورات الحكومة لـ "دوت الخليج الإخبارية"، إن "الاتصالات تكاد تكون مجمدة في اليومين الأخيرين بعد بروز عقد بالجملة كلّها مرتبطة بحصص الأطراف والوزارات التي يريدون الحصول عليها".

ولفتت إلى الخلاف بين رئيسي الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، حول عدد الوزراء، حيث يتمسك الأخير بتشكيل حكومة مصغرة من 18 وزيرا ويدفع عون باتجاه حكومة من 20 وزيرا.

وبحسب المصادر فإن عدة أسباب تقف وراء الخلاف وعرقلة الحكومة، بداية من عدد الوزراء وصولا بالحصص والسباق على الوزارات السيادية (الأساسية) والخدماتية، من وزارة الصحة إلى الأشغال العامة والتربية والطاقة والاتصالات، بحيث أن التوزيع الذي وضعه الحريري انطلاقا من مبدأ المداورة في الحقائب بين الطوائف لاقى اعتراض الأطراف.

وتابعت المصادر: "على سبيل المثال.. بعدما اتفق على أن تبقى وزارة المالية للثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) اعترض الفرقاء الآخرون مطالبين بوحدة المعايير".

كما طالب التيار الوطني الحر الذي يرأسه النائب جبران باسيل بوزارة الطاقة أو وزارات سيادية أخرى، فيما يتمسك وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الذي سمّت كتلته الحريري في الاستشارات النيابية بالحصول على كل الحصة الدرزية، أي تسمية وزير واحد في حكومة من 18 وزيرا، أو وزيرين في حكومة من 20 وزيرا.

أما باسيل خصم جنبلاط، فقد وعد النائب طلال أرسلان (الذي لم يدعم الحريري) بالحصول على وزارة، ليضمن (باسيل) الثالث المعطل في الحكومة.

وفيما يحاول باسيل وعون الحصول على أكبر عدد من الوزراء المحسوبين على كتلة التيار المسيحي، يطالب رئيس "تيار المردة"، سليمان فرنجية بحصوله على وزارتين، أو واحدة سيادية.

وما بين هذا وذاك، عاد الثنائي الشيعي الذي ضمن الحصول على وزارة المالية، ليطالب بالاحتفاظ بوزارة الصحة التي يطالب بها جنبلاط أو الأشغال التي يريدها "تيار المردة".

أمام كل هذه التعقيدات، تصف المصادر ما يحصل بأنه "اختلاط الحابل بالنابل" الذي أدى إلى تجميد الاتصالات وارتفاع المواقف السلبية ولا سيما من "التيار الوطني الحر" والمحسوبين على الحريري، ما يؤشر إلى التعثّر، فضلا عن أن الحريري الذي اعتاد زيارة عون بشكل شبه يومي لم يلتقه منذ يوم الجمعة.

من هنا لم تستبعد المصادر أن يعمد الحريري رمي الكرة في ملعب عون عبر تقديمه تشكيلة حكومية جاهزة بعد بروز كل هذه العقد، بحيث أن الدستور ينص على أنه على رئيس الجمهورية التوقيع على التشكيلة الحكومية، وبالتالي إذا امتنع يكون رئيس الوزراء المكلف قام بما عليه فعله، وعندها يبنى عندها على الشيء مقتضاه.

وبعدما كان رئيس البرلمان نبيه بري أعلن، منتصف الأسبوع، أن الحكومة قد تشكل خلال 4 أو خمسة أيام، بدأت الأجواء السلبية تظهر في الساعات الأخيرة واستبعد الوزير السابق في "تيار المستقبل" أحمد فتفت تشكيلها قبل الانتخابات الأمريكية.

وشنّ القيادي في "تيار المستقبل" النائب السابق مصطفى علّوش هجوما على باسيل من دون أن يسميه متهما إياه بـ"تعطيل تشكيل الحكومة".

وكتب علوش، على حسابه على "تويتر" قائلا إن: "ولي العهد متخصص بتيئيس الناس بعد كل بارقة أمل فقد أصر على توسيع رقعة التزوير ليحافظ على قدرة التعطيل ويعطل تأليف الحكومة ليكون لكل وزارة غير فاعلة وزير يتحكم به للتعطيل فإن كان رئيس الجمهورية يريد أن يدمّر ما بقي من عهده على رؤوس الناس فعليه أن يتحمل المسؤولية أو يردع صهره".

وقال الوزير السابق أحمد فتفت، في حديث تلفزيوني، إنّ "حزب الله يأخذنا إلى مكان سيكون فيه دمار للدولة بكلّ أطيافها.. الحريري ليس في وارد تشكيل حكومة حزب الله بل إنّ مشروعه هو حكومة مصغرة من اختصاصيين".

وشدد على أنّ "الحريري لم يعد أحداً بشيء بل وعد الجميع بمشروع لن يكون ضدّ أحد أو ضدّ البلد وحزب الله يقف وراء مسرحية رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل".

ورأى أنّ "المطلوب من سعد الحريري أن يؤلف هذه الحكومة في هذه المرحلة لستة أشهر وفق المبادرة الفرنسية".

من جهته، حمّل النائب في "الحزب التقدمي الاشتراكي" بلال عبدالله، رئاسة الجمهورية وباسيل مسؤولية التعطيل.

واعتبر في حديث تلفزيوني أن "من يدير الأمور في الملف الحكومي يتحمل المسؤولية، وهو مدرك إفشال المبادرة الفرنسية، ويحاول إفشال الحكومة الإنقاذية لإرضاء من في خارج لبنان، في انتظار الانتخابات الامريكية".

وأشار إلى "استحضار عقد جديدة من هنا وهناك، من ضمن ما استحضر ما حكي عن خلاف حول عدد الوزراء بين 18 أو 20 بسبب التوزير الدرزي، وهنا نقول إن طرفا في القصر الرئاسي يستحضر هذه الأخبار ويضعها في الإعلام للإيحاء بأن المشكلة درزية وأن جنبلاط يعطل تشكيل الحكومة، وبالتالي الذهنية القائمة هي هيمنة وسيطرة، ولم يكتفوا بأنهم أوصلوا البلد إلى هذا الدرك المتدني".

واختتم حديثه بالتساؤل: "لماذا يحكي عن إعطاء الداخلية والدفاع لرئيس الجمهورية، وهو فوق كل السلطات؟ لماذا يطالب بحصة؟ واصفا هذا المطلب بأنه" حصة مقنعة للتيار الوطني الحر".