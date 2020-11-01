نزاع "قره باغ".. أذربيجان لا تنوي مهاجمة أرمينيا

أعلن رئيس أذربيجان إلهام علييف، الأحد، أنه لا ينوي شنّ هجوم عسكري على أرمينيا التي تخوض نزاعا مع باكو بشأن إقليم ناغورني قره باغ.

يأتي ذلك غداة تأكيد روسيا استعدادها لدعم يريفان في حال طالت المعارك الأراضي الأرمينية.



وقال بيان للرئاسة الأذرية إن علييف يؤكد أن بلاده تجري عمليات عسكرية على أراضيها ولا تعتزم القيام بمثل هذه العمليات على الأراضي الأرمينية.

وطلب وزير الخارجية الأرميني نيكول باشينيان، السبت، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدء مشاورات "عاجلة" حول احتمال تقديم مساعدة أمنية ليريفان، مستندا إلى معاهدة الأمن الجماعي التي تربط البلدين.

وأكد باشينيان، في رسالة إلى الرئيس الروسي، أن المعارك باتت تقترب من حدود أرمينيا، واتّهم مجدداً تركيا بدعم أذربيجان.





وردّت روسيا مبديةً استعدادها لتقديم "المساعدة الضرورية" في حال طالت المعارك الأراضي الأرمينية، إذ إن معاهدة الدفاع لا تشمل إقليم ناغورني قره باغ.

ولا يتوقف النظام الحاكم في تركيا، عن عرقلة مساعي إحلال السلام بين الجارتين أرمينيا وأذربيجان، بعد اندلاع أحدث حلقة من الصراع بينهما.

زيارة هي الثانية من نوعها تدخل مسار التدخل التركي في شؤون الدول، بدأها وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، اليوم، إلى أذربيجان، في خضم الصراع على إقليم "قره باغ" المتنازع عليه منذ عقود بين باكو ويريفان.

وتأتي الزيارة غداة طلب أرمينيا المساعدة من موسكو، في مؤشر قد يضع العلاقة بين تركيا وروسيا في اختبار جديد بعيدا عن سوريا هذه المرة.