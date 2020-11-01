كورونا في الأردن.. إجراءات قاسية بينها حظر التجول

أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، الأحد، عن إجراءات قاسية لمواجهة جائحة كورونا، غير أنه أكد إجراء الانتخابات النيابية في موعدها

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات النيابية بموعدها المحدد في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري؛ وذلك بعد ورود أنباء عن تأجيلها.

وقال الخصاونة إنه من المقرر فرض حظر تجول شامل بعد ساعة من إعلان نتائج الانتخابات النيابية ولمدة 5 أيام.

وحول الإجراءات الجديدة بشأن كورونا، أوضح رئيس الوزراء الأردني أنه قرر تمديد فترة الحظر الليلي اليومي ليبدأ من 9 مساء للمؤسسات و10 ليلا للأفراد وحتى 6 صباحا.

وكشف عن التنسيق مع القوات المسلحة الأردنية لإنشاء مستشفيات ميدانية لمواجهة انتشار الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية، السبت، تسجيل 3301 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الأربع والعشرين ساعة.

ولفتت الوزارة إلى أن الإصابات الجديدة ترفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 72607 في الأردن.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية.

كما سُجلت 57 حالة وفاة جديدة لترتفع حالات الوفاة إلى 829.