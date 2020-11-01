تكفيري بقبضة أمن تونس.. ما علاقته بهجوم نيس؟

تمكن الأمن التونسي، الأحد، من إلقاء القبض على عنصر تكفيري عمره 35 سنة قاطن بمدينة الحمامات التابعة لمحافظة نابل السياحية.

وقالت الداخلية التونسية، في بيان، إن الإرهابي الذي ألقي القبض عليه محل اشتباه بالانتماء الى تنظيم إرهابي، وصادر بحقه حكما بالسجن لمدة 21 سنة.



وأكد أحد القيادات الأمنية بمحافظة نابل التونسية، لـ"دوت الخليج الإخبارية" أن هذا العنصر التكفيري خطط لاستهداف مدينة الحمامات السياحية وضرب الاستقرار الأمني في الجهة .

وأضاف المصدر الأمني، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه تم إحالة التكفيري إلى التحقيق القضائي من أجل معرفة مزيد من الحقائق حول ارتباطاته الداخلية والخارجية.

وتخوض تونس حملة واسعة لتفكيك الخلايا الإرهابية المنتشرة في البلاد بعد إعلان فرنسا مؤخراً تورط الإرهابي التونسي إبراهيم العيساوي في مقتل ثلاثة أشخاص في مدينة نيس الفرنسية

وكان رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، دعا أمس السبت، مكاتب التحقيق في تونس إلى الكشف عن كلّ العناصر الّتي قد تكون ساهمت تصوّرا وإعدادا وتنفيذا، في العملية الإرهابية التي استهدفت مدينة نيس .

كما أكد المتحدث باسم المحكمة الابتدائية في تونس محسن الدالي عن وجود تنظيم إرهابي يدعى "المهدي بالجنوب التونسي" تبنى العملية الإرهابية في مدينة نيس الفرنسية.

وتقول مصادر أمنية مطلعة إن الداخلية التونسية استطاعت تفكيك أكثر من 20 خلية إرهابية في الثلاثة أشهر الأخيرة

وبينت أن هذه الخلايا لا تنشط ضمن وفاق إرهابي ينشط إقليميا على امتداد المغرب العربي، ويستفيد من حالة الفراغ الأمني في الغرب الليبي لتكوين مراكز تدريب للجماعات الإرهابية.



وأوضحت أن الخطر الإرهابي يهدد المنشآت السيادية في تونس والشخصيات السياسية ذات التوجه الحداثي.