المغرب يكذب تقارير بشأن فرض حجر صحي شامل

أكدت المملكة المغربية، الأحد، أنه لا صحة لاتجاه الحكومة لفرض حجر صحي، واعتبرت التقارير الواردة في هذا الشأن "كاذبة ومفبركة".

وقال رئيس حكومة المغرب، سعد الدين العثماني، الأحد، إن التقارير التي تدعى انعقاد الحكومة للمصادقة على إعادة الحجر الصحي بمجموع التراب الوطني "كاذبة ومفبركة".

وشدد العثماني على أنه منذ بداية وباء كوفيد-19 ، نهجت الحكومة سياسة "الشفافية والوضوح والصراحة".

وقال العثماني، في تصريحات صحفية، "تفاجأنا بفبركة بعض البلاغات التي تدعي أنه هناك مجلسا للحكومة قرر إعادة الحجر الصحي، وأن كل المعلومات التي تضمنتها تلك البلاغات مجرد أكاذيب ومفبركة".

وقال، بحسب وكالة الأنباء المغربية، إن "جميع المعلومات الضرورية والقرارات ستصدر عبر القنوات الرسمية والمعهودة وستقوم بنشرها وسائل الإعلام الرسمية".





وبعد أن أشار إلى أن دولا كثيرة أعلنت موجة ثانية من تفشي الوباء، مؤثرة وبائيا وصحيا واجتماعيا واقتصاديا، اعتبر العثماني أن وضع وباء كورونا بات"مقلقا".

وشدد رئيس الحكومة المغربية، في هذا الصدد، على أن "القرارات التي نصدرها هي قرارات وطنية من قبل هيئات علمية وهيئات الرقابة والتتبع"، مشيرا إلى أن هناك" تقييما أسبوعيا للحالة الوبائية بالمغرب والذي يحدد نوعية القرارات التي يمكن اتخاذها مستقبلا".

وتابع العثماني في بيان "سلوكنا جميعا هو الذي يمكن أن يتحكم في هذا الوباء مستقبلا وبالتالي التقليل من عدد الحالات الايجابية والحالات الحرجة وحالات الوفيات".

ودعا رئيس الوزراء المغربي كافة المغاربة إلى التعبئة والالتزام بالإجراءات الصحية والإحترازية التي قررتها السلطات الصحية والأمنية.

وبحسب وسائل إعلام محلية، سجل المغرب، أمس السبت، قفزة كبيرة في عدد إصابات ووفيات فيروس كورونا.

ووفق وزارة الصحة المغربية، فإنه تم تسجيل 70 وفاة و3.790 إصابة بالفيروس، فضلاً عن 3.350 حالة شفاء.

وكانت حصيلة (كورونا) المعلنة أمس الأول الجمعة، تشير إلى 53 وفاة و3.256 إصابة بالفيروس، ما يعني أن الأرقام المعلنة السبت، تشير إلى قفزة في الوفيات بنسبة 50%، وفي الإصابات بـ 16%.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية، في بيان، أن حصيلة المصابين، ارتفعت إلى 219.084، منهم 3.695 متوفياً، و181.275 متعافياً.