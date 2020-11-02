قصف تركي عشوائي شمالي العراق.. حرائق هائلة

اندلعت حرائق هائلة، اليوم الإثنين، في مزارع بعض القرى التابعة لقضاء زاخو بمحافظة دهوك شمالي العراق، جراء قصف تركي عشوائي.

وأفاد شهود عيان لـ"دوت الخليج الإخبارية"، أن "عناصر من حزب العمال الكردستاني، هاجمت، دورية للجيش التركي قرب منطقة شرانش شمال محافظة دهوك في إقليم كردستان".

وأوضح الشهود أن الجيش التركي رد بقصف المنطقة بشكل عشوائي ما أدى إلى نشوب حرائق هائلة ونفوق عدد من رؤوس الأغنام.

وأضاف الشهود ، أن اشتباكات اندلعت بين قوات الجيش التركي وعناصر من حزب العمال الكردستاني في محيط قرية شرانش شمال ناحية دركار التابعة لقضاء زاخو بمحافظة دهوك.

وأكدوا أن الاشتباك اندلع على خلفية إطلاق مسلحي حزب العمال الكردستاني صاروخا على أحد مواقع الجيش التركي الذي يطل على قرية شرانش.

وأوضح الشهود أن القوات التركية ردت وبشكل عشوائي وقامت بقصف المنطقة مما أدى إلى نفوق أكثر من ٢٠ رأس غنم لأحد الرعاة في قرية شرانش، كما أدى القصف أيضاً إلى اندلاع حرائق هائلة بمزارع المواطنين في المنطقة.

وتنفذ القوات التركية، حملة عسكرية منذ شهور داخل الأراضي العراقية بعمق يصل إلى نحو 150 كيلومترا ، بذريعة مطاردة مسلحي حزب العمال الكردستاني.

فيما عدتها السلطات في بغداد انتهاكا للسيادة وخرقا للمواثيق الدولية .

وتسببت العمليات العسكرية، منذ انطلاقها في يونيو/حزيران الماضي، بسقوط العشرات من الضحايا وإلحاق الأضرار بالممتلكات العامة والخاصة فضلاً عن نزوح العشرات من العوائل في القرى الحدودية تجاه المناطق المجاورة خشية النيران التركية.