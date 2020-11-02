الإيرانيون يأكلون العظام بدلا من اللحوم.. الغلاء يجتاح طهران

يشهد سوق المواد الغذائية في إيران في حالة من الفوضى منذ عدة أشهر بسبب نقص وغلاء أسعار السلع الأساسية.

وتواجه ملايين الأسر في إيران مشاكل كبير في توفير الحد الأدنى من الطعام يوميا تبعا لتدهور مؤشرات الاقتصاد المحلي لدرجة تغيير الكثير من العادات الغذائية.



وتحول شح زيت الطعام إلى عنوان رئيسي في الإعلام الإيراني المحلي خلال الأيام الماضية، وذلك بعد امتدت طوابير طويلة أمام المتاجر على أمل شراء هذا المنتج الأساسي.

وأفادت تقارير إعلامية أن بعض المتاجر الكبرى لا تبيع أكثر من 3 زجاجات من زيت الطعام سعة لتر واحد لعملائها، ويتعذر تماما وجود سعات لترية أخرى من الزيت السائل.

أعلن مركز الإحصاء الإيراني (حكومي) قبل عدة أيام عن زيادة في أسعار مجموعة الزيوت والدهون خلال الشهر الماضي تعادل 16.2 %.

السلع الأساسية

وطال غلاء الأسعار المستمر سلعا غذائية رئيسية على موائد الإيرانيين من قبيل البيض، ومنتجات الألبان، والسكر، والخبز، واللحوم الحمراء، والدجاج، ومعجون الطماطم، والزيت السائل، والأرز، والشاي.



وألقت صحيفة كيهان لندن المعارضة الناطقة بالفارسية والتي مقرها بريطانيا في تقرير لها، الإثنين، باللوم على الحكومة الإيرانية جراء فشلها في ضبط الأسعار داخل الأسواق المحلية ومكافحة الاحتكار.

كما ارتفعت أسعار البروتين الحيواني بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة، حيث سجل سعر الكيلو جرام الواحد من اللحوم الحمراء أكثر من 140 ألف تومان إيراني ( 1 دولار أمريكي= 4200 تومان بسعر الصرف الحكومي).

وفي ظل الاسعار الفلكية للغذاء، فمن الواضح أن العاطلين، والعمال، والمتقاعدين، والموظفين الذين يقل دخلهم الشهري الإجمالي عن 10 ملايين تومان أصبحوا غير قادرين على دفع ثمن الطعام خلال الشهر الواحد في إيران.

أزمة سكن

وتفاقم وضع هذه الفئات الاجتماعية على وجه الخصوص بعدما ارتفعت الإيجارات السكنية بنسبة 50 إلى 100 %، والتي اضطرت معها الأسر المستأجرة إلى إنفاق معظم دخلها على إيجار المسكن.

هناك أيضا أخبار سيئة حول التغيير في النظام الغذائي للأسر الإيرانية بما في ذلك شراء واستهلاك عظام الأغنام بدلا من لحومها بسبب ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق تاريخيا.

يشتري في الوقت الراهن بعض المستهلكين الإيرانيين في أقاليم كبرى مثل أصفهان كيلو جرام من أحشاء وأرجل الدجاج مقابل دفع 4 آلاف تومان بدلا من الحصول على كيلو جرام من لحوم الدجاج بسعر 27 ألف تومان.

وأورد مركز الإحصاء الإيراني (حكومي) تقريرا جديدا في نهاية الشهر الماضي، قال فيه إن قيمة بيع حوالي 32 مادة غذائية مثل البيض، والعدس، والأرز المستورد، والحمص، والفاصوليا الحمراء قد ارتفعت بمقدار يتجاوز 100%.

وبلغت الزيادة في أسعار اللحوم 6% للدجاج، و9.7% للتونة المعلبة أيضا، فيما كانت العملة الإيرانية خسرت أكثر من 50% من قيمتها خلال العام الجاري بسبب تأثيرات سلبية ناجمة عن العقوبات الأمريكية وجائحة فيروس كورونا المستجد.