بايدن يحذر ترامب.. لن نسمح بإعلان الفوز المبكر

حذر المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن، منافسه الجمهوري دونالد ترامب من الإعلان المبكر بالفوز بالانتخابات الرئاسية.

وقال بايدن للصحفيين على هامش فعالية انتخابية في ولاية فيلادلفيا: "لن يتسنى للرئيس (ترامب) سرقة هذه الانتخابات، ولن نسمح بإعلانه المبكر بالفوز"، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الثلاثاء.

وجاءت تصريحات بايدن، تعليقا على تقرير نشره موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، حيث أكد ترامب أنه أبلغ أعوانه بأنه ينوي الإعلان عن الفوز مبكرا إذا أظهرت نتائج الفرز تقدمه على بايدن، حتى وإن لم تُعلن النتيجة.

ونفى ترامب ذلك التقرير، إلا أنه انتقد في الوقت نفسه أن يكون هناك استمرار لفرز أصوات تأتي بالبريد متأخرا، وقال إن حملته ستقاوم ذلك.

وقال الرئيس الأمريكي في تصريحات صحفية: "بمجرد انتهاء الانتخابات، سنتحرك قدما مع محامينا".

وكانت وسائل إعلام أمريكية رجحت استمرار فرز بطاقات الاقتراع التي يتم استقبالها بالبريد في يوم الانتخابات حتى يوم الجمعة، كما رجحت تأجيل الإعلان عن النتيجة لحين الانتهاء من فرز جميع البطاقات.