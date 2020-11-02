الجيش الإسرائيلي يعثر على "مسيرة" أطلقت من غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي العثور، الإثنين، على "حوامة" (طائرة صغيرة بدون طيار) أطلقت من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.
وقال أفيخاي أدرعي، الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، في بيان تلقته "دوت الخليج الإخبارية": "في وقت سابق اليوم تم استدعاء مقاتلات حربية لمنطقة قطاع غزة في أعقاب اشتباه بقيام حوامة بالتسلل من قطاع غزة إلى داخل إسرائيل" .
وأضاف: "خلال أعمال تمشيط في المنطقة تم العثور على حوامة ويتم الفحص فيما إذا كان الحديث عن الحوامة التي تم الاشتباه في تسللها إلى داخل إسرائيل".
ونشرت مواقع إعلامية إسرائيلية صورة للحوامة في أحد المناطق الزراعية في غلاف قطاع غزة.
ولم يتضح إذا ما كان الجيش الإسرائيلي أسقط الحوامة أو أنها سقطت لوحدها.
ويستخدم الجيش الإسرائيلي وفصائل فلسطينية في قطاع غزة الطائرات الصغيرة بدون طيار لرصد التحركات على جانبي حدود قطاع غزة.
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