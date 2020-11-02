بالصور.. كيف دعم إريك ترامب والده في بنسلفانيا؟

نظم أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بنسلفانيا، مسيرة ضخمة بمشاركة 1000 دراجة نارية لتأييده في اللحظات الأخيرة.

وقام سائقوا الدراجات النارية بتنظيم مسيرة ضخمة في محاولة لتعزيز فرص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اللحظات الأخيرة من السباق الانتخابي،بمشاركة الآلاف من الدراجات النارية والمركبات التي تجمعت في ويلكس بار، الإثنين.

وشارك في المسيرة إريك ترامب، نجل الرئيس الأمريكي، كما شارك فيها أيضًا مرشح الحزب الجمهوري للكونجرس، جيم بوجنيت، وذلك ضمن أكثر من 1000 دراجة نارية يستقلها أنصار ترامب في الولاية الحاسمة.





وظلت الأعلام التي كُتب عليها "ترامب 2020" و"جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" ترفرف بينما كان سائقو الدراجات النارية يقودون دراجاتهم عبر مدينة ويلكس بار.



وبدأت المسيرة بقيادة مؤسس المجموعة، كريس كوكس، في ساحة انتظار سيارات قبل أن تغادر المركبات في موكب ضخم باتجاه سكرانتون، حيث حرص المشاركون على تعليق العلم الأمريكي على الدراجات فيما قام بعضهم بطباعة وجه ترامب فوق العلم.





وفي نهاية اليوم كتب إريك، نجل ترامب، تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها، إنه: "كانت فعالية مذهلة اليوم".



وكانت المجموعة تأمل في إعطاء ترامب دفعة أخيرة في ولاية بنسلفانيا، حيث سعى الديمقراطيون إلى تحويل الولاية لصالحهم بالانتخابات.





وكانت بنسلفانيا معروفة سابقًا على أنها ولاية ديمقراطية خلال إدارتي بيل كلينتون وباراك أوباما، ولكن أغلبية أصواتها ذهبت للحزب الجمهوري في انتخابات 2016.



وبالنظر لكونها تملك 20 صوتًا انتخابيًا في المجمع الانتخابي فإن بنسلفانيا تظل ولاية متأرجحة رئيسية لتحقيق النصر المحتمل المرغوب فيه سواء من ترامب أم بادين.





ولكن وفقًا لبيانات الاستطلاع الحالية من RealClearPolitics فإن ولاية بنسلفانيا قد تكون خارج نطاق سيطرة ترامب، كما أفاد استطلاع صحيفة "نيويورك تايمز"، في الفترة بين 27-31 أكتوبر/تشرين الأول أن بايدن يتقدم بست نقاط على ترامب فيها.



