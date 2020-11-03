قتيل و15 مصابا حصيلة هجوم فيينا.. والشرطة تلاحق الإرهابيين

قال مايكل لودفيج عمدة فيينا، إن الهجوم الإرهابي الذي وقع في 6 مواقع بالعاصمة النمساوية، أسفر عن مقتل مدني و١٥ مصابا بينهم ٧ في حالة خطيرة.

من ناحية أخرى، أكد كارل نيهامر وزير الداخلية النمساوي، أن الشرطة لا تزال تلاحق الإرهابيين المتورطين في هجوم فيينا.



وتعد هذه أول حصيلة رسمية معلنة، بعد أن تحدثت تقارير صحفية عن سقوط ما بين 7 إلى 10 قتلى في الهجوم.

ونشرت الشرطة النمساوية عقب هذه ا لتقارير، تغريدة على "تويتر" طالبت فيها وسائل الإعلام بالتوقف عن نشر أي شائعات أو إحصاءات غير رسمية عن عدد الضحايا.

لكن وزارة الداخلية النمساوية، أكدت مقتل شرطي بعد تعرضه لإصابات خطيرة بطلقات نارية في الهجوم.

وتنفذ الشرطة في الوقت الحالي عملية أمنية واسعة في مناطق متفرقة في فيينا، وتسمع أصوات سيارات الإسعاف والشرطة في كل مكان وسط المدينة، وفق مراسل "دوت الخليج الإخبارية".

وترجح الشرطة فرضية وجود عدد كبير من المهاجمين، مؤكدة مقتل مهاجم، واعتقال آخر، فيما لا يزال البقية هاربين، وفق كرونه.