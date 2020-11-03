مستشار النمسا عن هجوم فيينا: لا نخشى الإرهاب

أكد المستشار النمساوي سبستيان كورتس، مساء الإثنين، أن بلاده لا تخشى الإرهاب، واصفا الهجوم الإرهابي في فيينا بأنه "مثير للاشمئزاز"

وقال كورتس في تصريحات لوكالة الأنباء الحكومية: "أدين الهجوم الإرهابي المثير للاشمئزاز في فيينا"، وتابع: "شرطتنا ستتخذ إجراءات حاسمة ضد مرتكبي هذا الهجوم الإرهابي".



وأضاف المستشار النمساوي "يسعدني أن ضباط شرطتنا قد تمكنوا بالفعل من القضاء على واحد من الجناة"، وشدد على أن بلاده "لا تخاف أبدا من الإرهاب وسنكافح هذه الهجمات بكل الوسائل"، لافتا إلى أن "النمسا تمر حاليا بأوقات عصيبة".

وقال مايكل لودفيج عمدة فيينا، إن الهجوم الإرهابي الذي وقع في 6 مواقع بالعاصمة النمساوية، أسفر عن مقتل مدني و١٥ مصابا بينهم ٧ في حالة خطيرة.

من ناحية أخرى، أكد كارل نيهامر وزير الداخلية النمساوي، أن الشرطة لا تزال تلاحق الإرهابيين المتورطين في هجوم فيينا.

وتعد هذه أول حصيلة رسمية معلنة، بعد أن تحدثت تقارير صحفية عن سقوط ما بين 7 إلى 10 قتلى في الهجوم.

ويحضر نيهامر في الوقت الحالي، اجتماع أزمة برئاسة المستشار النمساوي في مقر المستشارية القريب من موقع الهجوم، وسط فيينا.