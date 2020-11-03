الاستطلاع الأخير.. "تقارب شديد" بين بايدن وترامب عشية الانتخابات

كشف آخر استطلاع رأي عشية الانتخابات الأمريكية، عن تقارب شديد بين المرشح الديمقراطي جو بايدن، والمرشح الجمهوري الرئيس دونالد ترامب.
وأشار الاستطلاع الذي أجرته رويترز / إبسوس، إلى أن بايدن يتقدم بفارق طفيف عن ترامب في ولاية فلوريدا، فيما أظهر تقاربهما بشدة في ولايتي نورث كارولاينا وأريزونا.
وقبل أسبوع، أظهر استطلاع رويترز/إبسوس نتيجة شديدة التقارب بين ترامب وبايدن في الولايات الثلاث أيضاً.
وأشار الاستطلاع إلى أن 50% من الناخبين المرجحين يساندون بايدن، في حين يؤيد 46% ترامب، وكان الاستطلاع السابق يشير إلى تأييد 49% لبايدن و47% لترامب.
وأُجري استطلاع فلوريدا في الفترة من 27 أكتوبر/ تشرين الأول إلى الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني.
وفي أريزونا، أُجري الاستطلاع في نفس الفترة، وأظهر تقدم بايدن بنسبة 49% على ترامب الذي حصل على 47%، وفي نورث كارولاينا كانت نسبة تأييد المرشح الديمقراطي 49% مقابل 48% للمرشح الجمهوري.
وأوضح استطلاع أخير أُجري على مستوى البلاد، أن بايدن ينال تأييد غالبية الناخبين المحتملين، إذ قال 52% إنهم يدعمونه بينما قال 44% إنهم سيعطون أصواتهم لترامب.
وتجرى خلال ساعات، الانتخابات الرئاسية في أمريكا وسط تصريحات من قبل المرشحين ترامب وبايدن بتأكيد كل منهما الفوز بها.
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