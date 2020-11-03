قال مصدر أمني عراقي، الثلاثاء، إن وسط العاصمة بغداد، شهد انفجار عبوة ناسفة بالقرب من أحد المتاجر.
وأشار المصدر لـ"دوت الخليج الإخبارية" إلى أن "العبوة الناسفة انفجرت في ساعة متأخرة من مساء الإثنين، قرب متجر لبيع الخمور عند منطقة جسر الأمانة وسط العاصمة بغداد".
وأضاف أن "الانفجار تسبب في أضرار مادية فقط" دون ذكر المزيد من التفاصيل.
يذكر أن هذا الحادث هو الثاني من نوعه خلال يومين، حيث انفجرت عبوة ناسفة قرب أحد المتاجر لبيع الخمور أيضاً في منطقة الكرادة مساء السبت الماضي، ما أسفر عن إصابة شخص إلى جانب وقوع أضرار مادية بمبان قريبة من الانفجار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انفجار عبوة ناسفة وسط بغداد.. والأضرار مادية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.