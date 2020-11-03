"ترامبكن لاتيه" و"جو إمبايبن".. مشروبات تنافس صناديق الاقتراع

لدى مطعم "كابو" الإيطالي في واشنطن العاصمة عدد قليل فقط من المنافسين الذين يستطيعوا مجاراته في أفكاره غير التقليدية للنجاة من قيود فيروس كورونا ومواكبة الأوضاع المتغيرة باستمرار.

وتصدر المطعم عناوين الصحف بعد أن طرح مجموعة من المشروبات التي يتم تقديمها في أكياس بلاستيكية، وتحمل كل منها اسما مستوحى من أسماء المرشحين للرئاسة الأمريكية ونوابهم، بنكهات فريدة.



وجاءت الأسماء: "ترامبكن لاتيه" و"مايك بينسيسلين" و"جو إمبايبن" و"بينا كامالا".





ونقلت وكالة "رابتلي" الروسية عن مدير قسم المشروبات في المطعم والعقل المدبر وراء فكرة أسماء المرشحين للرئاسة، روهيت مالهولترا، قوله: "أعتقد أن مشروب بينا كامالا هو الأكثر شهرة في الوقت الحالي، فقد كان من أول الأفكار التي طرحناها، بالإضافة إلى أنه يحمل اسمًا جذابًا حقًا، وهو ما ساعد كثيرًا على نجاحه".

ومضى يقول إنه يعتقد أن هناك علاقة "قوية" بين شعبية بينا كامالا وشعبية المرشحة الديمقراطية على منصب نائب الرئيس كامالا هاريس.

وتابع: "لقد التحقت هاريس بالجامعة هنا، ولذا أعتقد أن هذا قد ساعد كثيرًا، فهي في الغالب تحظى بمتابعة قوية بشكل خاص هنا في واشنطن العاصمة".

وكان المطعم قد صنع بالفعل اسمًا لنفسه ولمشروباته الجاهزة في وقت سابق من هذا العام عندما أجبر وسط جائحة كورونا وعمليات الإغلاق اللاحقة، على وقف العمل بصالة الطعام بالمطعم وإعداد قائمة طعام تصلح بالكامل للوجبات الجاهزة.

حينها ابتكروا فكرة مشروب "فوتشي بوتشي" الذي حمل صورة المدير الحالي للمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، الدكتور أنتوني فوتشي.

وبسؤاله عن استمرار تقديم هذه المشروبات في المستقبل، قال مالهولترا: "سنرى كيف ستجري هذه الانتخابات، وبعد ذلك سنلعب على النتيجة، فالوضع يتغير باستمرار، ولذلك أعتقد أننا سنلعب على ذلك في معظم الأحيان".





