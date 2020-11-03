٥ ملايين دولار.. رهان "تاريخي" على فوز ترامب

راهن رجل أعمال بريطاني، لم يعلن عن اسمه، بمبلغ 5 ملايين دولار على فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، وهو ما وصفته صحيفة "ذا صن" البريطانية بأنه الرهان السياسي الأكبر في التاريخ.

وقالت الصحيفة إن رجل الأعمال، الذي يتخذ من الخارج مقرًا له، استخدم وكلاء مراهنات خاصين مسجلين في جزيرة كوراكاو بالكاريب لمغامرته المحفوفة بالمخاطر في الانتخابات.

ونقلت عن صديق للمراهن قوله إنه "قد تشاور مع المطلعين على معسكر ترامب قبل أن يقوم بهذا الرهان عالي المخاطر الذي قد يكسبه شيكًا بقيمة ١٥ مليون دولار تقريبًا في حال فاز المرشح الجمهوري".

ولم يكن هذا المراهن الغامض الوحيد الذي قدم رهانًا ضخمًا على ترامب، حيث قالت شركة "لادبروكس" البريطانية للمراهنات إن ٣ من كل 4 رهانات ذهبت لصالح ترامب في الأسبوع الأخير من الحملة.

كما قالت شركة "بادي باور" الإيرلندية للرهانات إن 93% من أموال الرهانات الموضوعة على المرشحين خلال الـ 24ساعة الماضية ذهبت لحصول ترامب على فترة ولاية ثانية، فيما ذهبت 7% فقط لجو بايدن، مشيرة إلى أنه تم وضع رهانات بقيمة ٣٣٧ مليون دولار على انتخابات 2020.

وفي المقابل، راهن رجل بريطاني مجهول أيضًا بمليون جنيه إسترليني (١.٢٩ مليون دولار) خلال عطلة نهاية الأسبوع على فوز بايدن، وفي حال فاز الأخير بالفعل سيحصل المراهن على ٢ مليون دولار.



يذكر أن المراهنات السياسية تعد غير قانونية في الولايات المتحدة، لكنها ليست كذلك في بلاد أخرى.