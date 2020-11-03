هجوم فيينا.. 18 مداهمة واعتقال 14

أعلنت النمسا، اليوم الثلاثاء، تنفيذ 18 عملية مداهمة و14 عملية اعتقال في إطار تحقيقات هجوم فيينا الإرهابي.
وقال كارل نيهامر وزير الداخلية النمساوي، إنه لا أدلة حتى الآن على وجود منفذ ثان لهجوم فيينا.
والمشتبه به الرئيسي في الهجوم الذي خلف 4 قتلى و22 مصابا، يبلغ من العمر 20 عاما ويحمل جنسية النمسا ومقدونيا الشمالية، وقتلته الشرطة بالرصاص في مكان الحادث.
وتعرضت النمسا، مساء أمس، إلى هجوم إرهابي بواسطة مجموعة من المسلحين في 6 مواقع بالعاصمة فيينا.
تسجيلات مرعبة
أظهرت لقطات مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي مسلحا يجري في شارع مرصوف وأظهر مقطع آخر مسلحا يطلق النار على شخص خارج ما بدا أنها حانة في الشارع الذي يقع به المعبد اليهودي ثم عاد مرة أخرى ليطلق النار على الجريح.
ولم تشهد النمسا في السنوات الأخيرة ذلك النوع من الهجمات الواسعة النطاق التي حدثت في باريس وبرلين ولندن.
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