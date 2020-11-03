الانتخابات الأمريكية.. صراع الأسهم والضرائب بين ترامب وبايدن

وسط ترقب العالم لانتخابات الرئاسة الأمريكية، هناك منافسة من نوع آخر بأسواق الأسهم، وبين أسهم ترامب وضرائب بايدن البنوك هي الرابح الوحيد

فالمنافسة المشتعلة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، وما يرتبط بها من سيناريوهات تثير قلق المستثمرين، ألقت بظلالها على أسواق الأسهم.



وقد يكون لنتائج الانتخابات آثار دراماتيكية على مختلف الأسهم والقطاعا، بعد أن أمضى المستثمرين شهورا في محاولة تحديد الفائزين والخاسرين المحتملين من أسهم الشركات.

وفي محاولة لاستقراء الفائزون والخاسرون، صنف دوبرافكو لاكوس، رئيس استراتيجية الأسهم في جي بي مورجان، مجموعة من الأسهم بناء على السياسات المتوقعة لكل مرشح.

وبحسب لاكوس فإن سلة أسهم بايدن قد ارتفعت بنسبة 4.5% مقابل انخفاضا قدره 16% لسلة أسهم ترامب.

ولكن ما هي طبيعة الأسهم في كل سلة على حدة؟.

سلة بايدن

هناك عدة قطاعات مرشح أسهمها للاستفادة من سياسات بايدن في حالة فوزه، على رأسها الطاقة البديلة والبنية التحتية، والزراعة.

وبحسب رويترز، من المرشح أن تتلقى أسهم الطاقة الخضراء دفعة قوية، في ظل اعتزام إدارة بايدن دعم مخزونات الطاقة البديلة، وهو ما تجلى في ارتفاع مؤشر مؤشر Invesco Solar ETF TAN.P بنحو 40% من منتصف سبتمبر /أيول تقريبا إلى منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ، لكنه تراجع مؤخرا.

وفي هذا الصدد، رشحت عدة صناديق متخصصة في الاستثمار بأسهم الطاقة البديلة، وهي Invesco Solar ETF TAN.P وiShares Global Clean Energy ETF ICLN.O.

في حين رشح دويتشه بنك في تقرير حديث له أن تكون أسهم البنية التحتية الأكثر استفادة، لأن فوز الديمقراطيين يعني التوسع في مشروعات البنية الأساسية على نطاق واسع لتنشيط الاقتصاد الأمريكي.

وهو ما تفق معه جي يي مورجان، إذ حدد مجموعة أسهم للبنية التحتية مرشحة للارتفاع، وهي Vulcan Materials VMC.N وJacobs Engineering Group J.N و Caterpillar CAT.N.

كما يرى المحللون أن إدارة بايدن عند فوزعا ستطلق حزمة مالية ضخمة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، مما سيفيد الأسهم الصغيرة ذات القيمة.

ومن بين أبرز الصناديق التي تضم هذه النوعية من الأسهم، هما iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR.P، وiShares Russell 1000 Value ETF IWD.P.

من جهة أخرى، من المتوقع أن تميل إدارة بايدن لتخفيف حدة التوترات بشأن حرب الرسوم الجمركية مع الصين.

وفي ضوء ذلك، قالت شركة Columbia Threadneedle Investments، إن هذا التوجه سينعكس إيجابا على الصادرات، ومن ثم ستسفيد شركات المواد الأساسية، بما فيها مصدري المنتجات الزراعية والحبوب.

سلة ترامب

وضعت شركة Allianz Global Investors أسهم الوقود الأحفوري على قمة الأسهم المرشحة للاستفادة من سياسات دونالد ترامب في حالة فوزه بولاية ثانية.

وقالت الشركة في تقرير لها إن فوز ترامب يمكن أن يؤدي إلى خلق بيئة ضريبية وتنظيمة أكثر ودية لصناعة الطاقة التقليدية.

وهناك 3 صناديق متخصصة في الاستثمار بشركات الوقود الأحفوري ينبغي متابعتها، وهي SPDR S&P Oil و Gas Exploration وProduction ETF XOP.P.

من جهة أخرى، أشار دويسته بنك إلى أنه على الرغم من أكل من إدارة ترامب وبايدن ستواصل الضغط التنظيمي على شركات التكنولوجيا، غير أن الشركات الكبيرة منها ستكون أحد أكبر المستفيدين من الإصلاح الضريبي الذي يتبناه الرئيس الأمريكي.

كما رجحت أن تكون سياسات ترامب أكثر ليونة بشأن التنظيم وسياسات مكافحة الاحتكار.

وأوصت بمتابعة صندوقي Invesco QQQ ETF QQQ.O و Technology Select Sector SPDR Fund XLK.P.

فيما رشح تقرير لشركة Ameriprise أسهم الدفاع والطيران للاستفادة من الولاية الثانية لإدارة ترامب التي على الأرجح ستواصل زيادة الإنفاق على الدفاع.

كما لفتت الشركة إلى أن شركات الرعاية الصحية ستكون في موقف أفضل في عهد ترامب نظرا لتبني بايدين سياسات تنظيمية صارمة، خاصة مع فوز الديمقراطيين بمجلس الشيوخ.

وإن كانت أوضحت Ameriprise أن كل من الحزب الديمقراطي والجمهوري يعارضان أسعار الأدوية المرتفعة.

ورشح التقرير صندوقين مؤشرات جديران بالمتابعة، وهما Health Care Select Sector SPDR Fund XLV.P iShares US .Pharmaceuticals ETF IHE.P و

البنوك الرابح الدائم

وعلى الرغم من تباين برنامجي ترامب وبايدن، إلا أن البنوك ستسفيد في كلتا الحالتين.

ففي حالة فوز ترامب سيكون هناك توجها لخفض الضرائب، مما يدعم أرباح المصارف، بحسب تقرير لشركة Ameriprise Financial.

وحدد جي بي مورجان 3 أسهم مصارف في سلة ترامب، تشمل بنك أوف أمريكا باك. إن، وويل فارجو دبليون أف سي. إن، وسيتي جروب سي إن.

فيما يرى المحللون أنه في حالة فوز فايدن سيكون هناك جانبا إيجابيا للبنوك لأنها قد تستفيد من حزمة تحفيز ضخمة، ومن المحتمل أن تكون عائدات الصناديق مرتفعة للغاية.