محمد بن زايد وميركل يبحثان مكافحة التطرف بجميع أشكاله

شدد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، على ضرورة مكافحة التطرف بكافة أشكاله.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة له،: "تلقيت اتصالاً هاتفياً من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بحثنا خلاله مستجدات العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، وأهمية مكافحة التطرف بجميع أشكاله إضافة إلى تكثيف جهودنا في تعزيز الحوار بين الثقافات والمعتقدات على الصعيدين الإقليمي والدولي".

وتأتي تأكيدات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وسط موجه من العمليات الإرهابية التي تضرب أوروبا كان أحدثها بالعاصمة النمساوية فيينا مما أسفر عن قتلى وجرحي من المدنيين وذلك بعد أيام قليلة من عملية ‘إرهابية في فرنسا.