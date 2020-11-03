جماعة تهدد بإغلاق واشنطن حال رفض ترامب النتيجة

هددت جماعة يسارية راديكالية بإثارة أعمال عنف في شوارع واشنطن ما لم يذعن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنتيجة الانتخابات حال خسارته.
وذكرت صحيفة "واشنطن تايمز"، اليوم الثلاثاء، أن تلك الجماعات قالت إنها ستغلق العاصمة الأمريكية إذا رفض ترامب ترك منصبه.
وأفادت الصحيفة بأن جماعة تسمى "شات داون دي سي"، وهي مناهضة لترامب، نشرت خطة على موقعها الإلكتروني هدفها "ضمان ترك ترامب البيت الأبيض حال عدم انتخابه".
وأشارت إلى أنها بدأت في عمليات تدريب على أنشطتها ذات الصلة، وذلك منذ عدة أشهر.
من جانبها، قالت متحدثة باسم شرطة العاصمة إنها ليس لديها معلومات محددة عن تهديدات موثوقة، لكنها قالت إنها ستعزز وجود الشرطة في مراكز الاقتراع وزيادة عدد الدوريات.
وتوجه ملايين الناخبين الأمريكيين إلى صناديق الاقتراع، اليوم الثلاثاء، للاختيار بين الرئيس دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن في انتخابات رئاسية تاريخية وسط انقسام شديد.
ويأمل بايدن (77 عاما) النائب السابق للرئيس باراك أوباما، في أن يتمكن أخيرا من الفوز بالرئاسة في محاولته الثالثة وقد تكون الأخيرة.
في المقابل، يعد الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته (74 عاما)، بتحقيق مفاجأة جديدة كما حصل في عام 2016.
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