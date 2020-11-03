بالصور.. ميلانيا تدلي بصوتها في غياب ترامب

أدلت قرينة الرئيس الأمريكي ميلانيا ترامب، مساء الثلاثاء، بصوتها في انتخابات الرئاسة الأمريكية بولاية فلوريدا، من دون وجود زوجها.

وبدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية في ولايات كاليفورنيا ونيفادا وأيداهو، وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، كما فتحت مراكز الاقتراع في نيويوك و4 ولايات أخرى، أبوابها أمام الناخبين للاختيار بين الرئيس دونالد ترامب ومنافسه جو بايدن.

وتشهد الولايات المتحدة انتخابات رئاسية تاريخية على وقع انقسام شديد بين الأمريكيين.

وأدلى حوالى 100 مليون أمريكي بأصواتهم في التصويت المبكر، إما شخصيا أو عبر البريد، لتجنب الازدحام في مكاتب الاقتراع وسط انتشار وباء كوفيد-19.



وخلال خطاب عاطفي ألقته أمام أنصار زوجها في بنسلفانيا، إحدى الولايات المتأرجحة والحاسمة في استحقاق البيت الأبيض، الأربعاء الماضي، غازلت السيدة الأولى زوجها حين بدأت الحديث عن "قلبه الكبير" و"وسامته" و"روح الدعابة" التي يتمتع بها.

والأهم من ذلك أشادت بقراراته أثناء وجوده في منصبه وسط أزمة فيروس كورونا، الذي أودى بحياة أكثر من 220 ألف أمريكي، واصفة إياه بـ"المقاتل".





وقالت ميلانيا (50 عاما) لأنصار زوجها، إن الرئيس دونالد ترامب "مقاتل يحب بلده ويقاتل من أجلكم كل يوم".

لكن السيدة الأولى سلوفينية الأصل، لا تتفق مع زوجها في بعض الأحيان، بقولها "أنا لا أتفق دائما مع طريقته في قول الأمور"، دون أن توضحها.

وعن سر استخدام ترامب لموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بصورة مستمرة، أوضحت السيدة الأولى أن المهم بالنسبة لترامب هو الحديث "مباشرة إلى الناس".