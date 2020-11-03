بايدن صبيحة الانتخابات.. قداس وزيارة لقبر نجله

بدأ المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن فعاليات يوم الانتخابات بالتوجه إلى قداس الصباح في كنيسة عائلته القريبة من منزله في ديلاوير.

وشوهد بايدن وزوجته جيل وحفيدتيهما فينيجان وناتالي من قبل المراسلين وهم يدخلون كنيسة سانت جوزيف في برانديواين في ويلمنجتون الساعة الـ7 صباحًا.



وبعد انتهاء القداس، قام بايدن، 77 عامًا، وعائلته بزيارة قبر نجله الراحل "بيو" المتوفي في 2015 والمدفون في مقبرة الكنيسة.



وسافر نائب الرئيس السابق إلى مسقط رأسه في سكرانتون بولاية بنسلفانيا في محاولة أخيرة للتأثير على الناخبين المترددين في الولاية المتأرجحة الحاسمة.

ومن المتوقع أن يعود بعد ذلك إلى مدينة ويلمنجتون لمتابعة النتائج مع المرشحة لمنصب نائب الرئيس كامالا هاريس.

وقالت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية إن بايدن اصطحب معه حفيدتيه في زيارته لسكرانتون.

وأشارت إلى أنها الزيارة الأولى للفتاتين للمدينة، ونقلت عنه قوله وهو يغادر طائرته مع ناتالي وفينيجان،: "مرحبًا بكم في بيتكم".

وتابع: "هاتان الفتاتان هما حفيداتي الوحيدتين ولم يسبق لهما زيارة سكرانتون من قبل".



