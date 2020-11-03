التصويت بالحلوى.. الغالبية تفضل "مذاق" ترامب

تنبأت بائعة حلوى أمريكية شهيرة بفوز الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات، التي انطلقت الثلاثاء، بعد أن توقعت نتائج آخر ثلاث انتخابات.

وتتبع كاثلين لوتشيل، صاحبة مخبر الحلوى "لوتشيلز بيكري" أسلوبا خاصا بها في التنبؤ بنتيجة الانتخابات، حيث تصنع حلوى بلونين مختلفين وتكتب اسم كل مرشح على كل منها، وتحتسب نسبة الإقبال الأكبر على أي منهما ومن ثم تتوقع النتيجة.

وأعدت لوتشيل هذا العام صنفين من الحلوى أحدهما باللون الأزرق وكتبت عليه "بايدن 2020" والأخرى باللون الأحمر وكتبت عليه "ترامب 2020".

وقالت لوتشيل، في مقابلة مع شبكة (فوكس نيوز)، إن السحب كان على "حلوى ترامب" بشكل أكبر.

وأوضحت أنها باعت 27 ألفا و903 كعكة حمراء (ترمز لترامب) مقابل 5114 كعكة زرقاء فقط (ترمز لبايدن).

وأشارت إلى أنها اتبعت هذه الطريقة خلال انتخابات 2008 و2012 و2016 وصدقت توقعاتها لتلك الانتخابات جميعها.

وتوجه ملايين الناخبين الأمريكيين إلى صناديق الاقتراع، اليوم الثلاثاء، للاختيار بين الرئيس دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن في انتخابات رئاسية تاريخية وسط انقسام شديد.

ويأمل بايدن (77 عاما) النائب السابق للرئيس باراك أوباما، في أن يتمكن أخيرا من الفوز بالرئاسة في محاولته الثالثة وقد تكون الأخيرة.

في المقابل، يعد الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته (74 عاما)، بتحقيق مفاجأة جديدة كما حصل في عام 2016.