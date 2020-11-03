أول مشاركة ملكية.. ميجان ماركل بانتخابات أمريكا

كشفت مجلة "نيوزويك" الأمريكية عن أن ميجان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هارى، أصبحت أول شخصية ملكية على الإطلاق تشارك في انتخابات أمريكية.

ولم تذكر المجلة ما إذا كانت ميجان، دوقة ساسكس، قد شاركت بالفعل في التصويت المبكر أم أنها ستدلي بصوتها اليوم الثلاثاء.

ونقلت "نيوزويك" عن مصدر قريب من ميجان، قوله إنه:"لن أخوض في طريقة التصويت أو توقيته، لكن يمكنني أن أؤكد مشاركة الدوقة في هذه الانتخابات".

وأوضح المصدر، الذي لم تكشف الصحيفة عن هويته، أن زوج ميجان، الأمير هاري، قال إنه لن يصوت في الانتخابات.

وكان هاري قال في وقت سابق أنه لم يسبق له مطلقا التصويت في انتخابات"بسبب التقاليد الملكية التي تملي على أفراد الأسرة المالكة عدم الانخراط في السياسة".





إلا أن صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، نقلت مؤخرا عن مصدر مقرب من ميجان ماركل، قوله:"إنها تفكر بشكل جدي في اقتحام عالم السياسة، والترشح مستقبلاً للرئاسة الأمريكية، وهو الأمر الذي دفعها إلى عدم التخلي عن جنسيتها الأمريكية".

وسبق أن عبرت ماركل عن ميولها السياسية، بتأكيد دعمها للمرشح الديمقراطي، جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ضد منافسه الجمهوري دونالد ترامب.

وتوجه ملايين الناخبين الأمريكيين إلى صناديق الاقتراع، اليوم الثلاثاء، للاختيار بين الرئيس دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن في انتخابات رئاسية تاريخية وسط انقسام شديد.





ويأمل بايدن (77 عاما) النائب السابق للرئيس باراك أوباما، في أن يتمكن أخيرا من الفوز بالرئاسة في محاولته الثالثة وقد تكون الأخيرة.

في المقابل، يعد ترامب وهو الرئيس الجمهوري الحالي، المنتهية ولايته (74 عاما)، بتحقيق مفاجأة جديدة كما حصل في عام 2016.