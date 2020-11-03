تنظيم داعش الإرهابي يعلن مسؤوليته عن هجوم فيينا

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، الثلاثاء، مسؤوليته عن هجوم فيينا، الذي أسفر عن مقتل 4 مدنيين وشرطي وإصابة 22 آخرين.

جاء ذلك خلال بيان للتنظيم الإرهابي على "تليجرام"، دون أن يقدم أي أدلة على ذلك.

ومساء الاثنين، نفذت مجموعة من المسلحين هجوما طال 6 مواقع مختلفة بالمدينة القديمة بوسط فيينا، وأطلقت الرصاص من بنادق آلية، ما أسفر عن وقوع الضحايا والمصابين، في الهجوم الذي وصفه وزير الداخلية كارل نيهامر، بأنه"إرهابي".

وأعلنت النمسا، الثلاثاء، تنفيذ 18 عملية مداهمة و14 عملية اعتقال في إطار تحقيقات هجوم فيينا الإرهابي.

ولم تشهد النمسا في السنوات الأخيرة ذلك النوع من الهجمات الواسعة النطاق التي حدثت في باريس وبرلين ولندن.