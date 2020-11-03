ترامب "يبشر" نفسه بالفوز.. مؤشرات أولية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء،إن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية مبشرة وأعتقد أنني سأفوز بفترة رئاسية ثانية.

وأضاف ترامب، خلال زيارة لمقر اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري في مدينة أرلنجتون بولاية فرجينيا، أن إدارته حققت نجاحات كبيرة في مختلف القطاعات، محذرا من تأخير إعلان نتائج الانتخابات قائلًا: "أمر خطير للغاية".



وتوعد ترامب، بأن يكون هناك لقاح فعال لفيروس كورونا المستجد في الوقت القريب.

وأكد الرئيس الأمريكي، أن التصويت عبر البريد قد ينتج عنه نتائج سيئة؛ وبدأت بعض الولايات الأمريكية، بفرز أصوات المقترعين في التصويت المبكر في كل من : فلوريدا وجورجيا وأريزونا وكارولينا الشمالية ونيفادا، مع اقتراب ساعة الحسم.



وكان أكثر من 100 مليون أمريكي قد أدلوا بأصواتهم بشكل مبكر في الانتخابات الرئاسية قبل يوم الاقتراع الثلاثاء.