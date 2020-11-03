رئيس الحكومة التونسية يقر: الوضع الاقتصادي صعب جدا وغير مسبوق

أقر رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي الثلاثاء بمرور تونس بوضع اقتصادي "صعب جدا وغير مسبوق".

وقال المشيشي في مؤتمر صحفي بمقر الحكومة إن تونس لم يسبق أن عرفت وضعا اقتصاديا واجتماعيا صعبا بالعمق الذي تعرفه اليوم.



وأرجع المشيشي الصعوبات إلى تراكمات عرفها الوضع الاقتصادي علاوة على تداعيات جائحة كورونا.

وقال إن " الحكومات التونسية السابقة لم تعطي الأمل للشباب "، ولم تنجح في إرساء سياسات تنقذ تونس.

وتابع: "لقد عمق كورونا الأزمة الاقتصادية و أثر سلبا على إمكانيات الاقتصاد التونسي في العودة والبناء من جديد ، معلنًا بأنه سيضع السياسات اللازمة لإيقاف النزيف.

وينص الدستور التونسي على ضرورة وضع ميزانية عامة للدولة التونسية والمصادقة عليها قبل يوم 10ديسمبر/كانون الأول القادم.

و رفض البرلمان المقترح الأولى لميزانية الدولة التي عرضها هشام المشيشي وحكومته، وذلك بعد "الفيتو" الذي رفعه البنك المركزي التونسي.

واعتبر المركزي التونسي "يتمتع بالاستقلالية في قراراته عن الحكومة" في بلاغ له الأسبوع المنقضي أنه من غير مقبول الموافقة على الميزانية التي طرحها المشيشي لانها ستزيد في نسب التضخم المنحصرة الآن في حدود 5%.

وانتقد المشيشي الحكومات التي سبقته ( ثمانية حكومات منذ سنة 2011) متهمًا سياساتها بإغراق ميزانية الدولة بالمديونية وتعميق نسب العجز في الموازنة العامة للدولة .