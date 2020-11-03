بيزنس نجوم الكرة.. من العطور والأزياء إلى الأسماك والجوارب

يركز عدد كبير من نجوم كرة القدم الحاليين والسابقين خلال الفترة الأخيرة على المشاريع الاستثمارية خارج الملاعب ليصبحوا رواد أعمال ناجحين.

وتستعرض "دوت الخليج الرياضية" في السطور التالية أبرز نجوم الكرة الذين حققوا نجاحات كبيرة في عالم المال والأعمال.



كريستيانو رونالدو

بجانب كونه أحد النجوم المميزين في تاريخ كرة القدم، يمتاز رونالدو (35 عاما) بعقليته الاقتصادية الناجحة، وهو أحد أغنى رواد الأعمال في العالم حاليا.

وبدأ نجم المنتخب البرتغالي وفريق يوفنتوس الإيطالي استثماراته في عام 2006، حين كان لاعبا في مانشستر يونايتد الإنجليزي، حيث افتتح متجرا للأزياء تحت اسم "CR7" في مسقط رأسه بمدينة ماديرا بالبرتغال، وبعد عامين افتتح متجرا آخر في العاصمة لشبونة.

بعد ذلك أطلق كريستيانو مجموعته الخاصة من الملابس الداخلية والجوارب، بجانب مجموعة من القمصان والأحذية الفاخرة، وفي 2017 بدأ استثماراته في قطاع الفنادق، بالتعاون مع سلسلة فنادق "بيستانا" البرتغالية.





زلاتان إبراهيموفيتش

قبل عدة سنوات أطلق نجم ميلان الحالي مجموعة عطور للرجال والنساء تحمل اسمه، بالتعاون مع صانع العطور العالمي أوليفييه بيشو.





وفي عام 2016 أطلق النجم السويدي علامته التجارية الخاصة للملابس الرياضية "A-Z" ، والتي تتضمن بعض التصميمات التي صممها بنفسه.

جيرارد بيكيه

مدافع برشلونة الإسباني هو مؤسس مجموعة "Kosmos" للاستثمارات الرياضية، التي طورت الشكل الجديد لبطولة كأس ديفز للتنس، بدعم من الاتحاد الدولي للعبة، كما يملك نادي أندورا المنافس بدوري الدرجة الثالثة الإسباني.





كذلك أنشأ المدافع الإسباني شركات لبيع النظارات الطبية والمشروبات، ويملك نسبة في شركة لتصنيع اللحوم العضوية.

ماتيو فلاميني

لاعب وسط أرسنال وميلان السابق يملك شركة فريدة من نوعها، رائدة في إنتاج حمض الليفولينيك، وهو وقود مصنوع من نفايات النباتات يمكن استخدامه في صناعة البلاستيك.





جدير بالذكر أن اللاعب الفرنسي ليس مهتما بالمكاسب المالية لشركته رغم قيمتها السوقية الهائلة التي تقدر بمليارات الدولارات، ويهدف في الأساس لنشر فكرة حماية البيئة، وأسس مجلة متخصصة لهذا الغرض.

ديفيد بيكهام

يعد النجم الإنجليزي السابق واحدا من أنشط الرياضيين في مجال الأعمال، ويملك العديد من الاستثمارات في مختلف المجالات.





أبرز استثمارات نجم ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي السابق هو امتلاكه حصصا في ناديي إنتر ميامي الأمريكي وسالفورد الإنجليزي، كما أطلق قبل عامين علامة تجارية تحت اسم "House99" لمنتجات الحلاقة والعناية بالشعر واللحية.

جينارو جاتوزو

نجم ميلان السابق، ومدرب نابولي الإيطالي الحالي، كان لديه حلم في طفولته بأن يصبح صيادا، وفي عام 2010، قبل 3 أعوام من اعتزاله اللعب، افتتح متجرا للأسماك.





جاتوزو قال عند افتتح متجره: "قد لا يصدق أحد ذلك، لكن متجر الأسماك هذا هو حلم أصبح حقيقة بالنسبة لي، كنت أريد أن أصبح صيادا عندما كنت طفلا، لكن أحداث الحياة دفعتني لاحقا في اتجاهات أخرى".