بشائر السلام.. بدء مشاورات ترسيم الحدود بين الخرطوم وجوبا

بدأت دولتا السودان، وجنوب السودان، الثلاثاء، مشاورات رسمية لترسيم الحدود، في أكثر خطوة عملية لحسم الملف منذ انفصال البلدين.

وانخرطت اللجنة الفنية المشتركة، في اجتماعات بالعاصمة جوبا تحت رعاية الاتحاد الأفريقي لترسيم حدود الدولتين.



وأوضح رئيس المفوضية القومية للحدود بالسودان، دكتور معاذ تنقو، أن هذه الاجتماعات تأتي استنادا على اتفاقية المسائل الحدودية، وقرارات الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن الدولي.

وتقضي القرارات الأممية وفق تنقو، بأن تناقش الدولتان عملية تخطيط وترسيم الحدود بينهما وفقا لمبدأ حدود 1.1.1956 وتنفيذا لقرار المفوضية المشتركة للحدود بين الخرطوم وجوبا.

وأشار "معاذ" إلى أن المفوضية المشتركة قررت في وقت سابق، بأن ترفع لها اللجنة الفنية المشتركة تقريرا شاملا مدعما بالوثائق والحجج عن المناطق المتفق حولها وعن وجهة نظر الطرفين في المناطق المختلف حولها والمناطق المدّعاة مدعمة أيضا بحجج كل طرف ووثائقه.

وقال المسؤول السوداني إن الاجتماعات التي تنعقد تحت رعاية الاتحاد الأفريقي ستستمر حتى يوم 10 نوفمبر/تشرين الثاني في مدينة جوبا على أن تنتقل يوم 12 إلى الخرطوم لمواصلة التفاوض.

ويتنازع البلدان على تبعية 5 مناطق حدودية هي كاكا التجارية، ودبة الفخار والمقينص، والميل 14 جنوب بحر العرب، وحفرة النحاس، وكافي كنجي.