بدأت دولتا السودان، وجنوب السودان، الثلاثاء، مشاورات رسمية لترسيم الحدود، في أكثر خطوة عملية لحسم الملف منذ انفصال البلدين.
وانخرطت اللجنة الفنية المشتركة، في اجتماعات بالعاصمة جوبا تحت رعاية الاتحاد الأفريقي لترسيم حدود الدولتين.
وأوضح رئيس المفوضية القومية للحدود بالسودان، دكتور معاذ تنقو، أن هذه الاجتماعات تأتي استنادا على اتفاقية المسائل الحدودية، وقرارات الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن الدولي.
وتقضي القرارات الأممية وفق تنقو، بأن تناقش الدولتان عملية تخطيط وترسيم الحدود بينهما وفقا لمبدأ حدود 1.1.1956 وتنفيذا لقرار المفوضية المشتركة للحدود بين الخرطوم وجوبا.
وأشار "معاذ" إلى أن المفوضية المشتركة قررت في وقت سابق، بأن ترفع لها اللجنة الفنية المشتركة تقريرا شاملا مدعما بالوثائق والحجج عن المناطق المتفق حولها وعن وجهة نظر الطرفين في المناطق المختلف حولها والمناطق المدّعاة مدعمة أيضا بحجج كل طرف ووثائقه.
وقال المسؤول السوداني إن الاجتماعات التي تنعقد تحت رعاية الاتحاد الأفريقي ستستمر حتى يوم 10 نوفمبر/تشرين الثاني في مدينة جوبا على أن تنتقل يوم 12 إلى الخرطوم لمواصلة التفاوض.
ويتنازع البلدان على تبعية 5 مناطق حدودية هي كاكا التجارية، ودبة الفخار والمقينص، والميل 14 جنوب بحر العرب، وحفرة النحاس، وكافي كنجي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بشائر السلام.. بدء مشاورات ترسيم الحدود بين الخرطوم وجوبا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.