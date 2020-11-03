مفاجأة.. سيناريو جديد بهجوم فيينا الدموي

بدأت الشرطة النمساوية في الوقت الحالي التفكير بفرضية وجود مهاجم وحيد نفذ الهجوم الإرهابي الدموي الذي ضرب فيينا أمس.

وحتى ساعات قليلة، كانت تقارير وزارة الداخلية والتقارير الصحفية ترجع فرضية وجود أكثر من مهاجم أطلقوا النار بشكل متزامن في ٦ مواقع في وسط فيينا، مساء الإثنين.



ومساء اليوم الثلاثاء، قال وزير الداخلية كارل نيهامر في تصريحات صحفية، إنه :"لا توجد مؤشرات حاليا على وجود مهاجمين آخرين" بخلاف الشخص الذي كشفت السلطات عن هويته.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الداخلية إن منفذ الهجوم الأساسي الذي قتلته الشرطة، شاب نمساوي يحمل الجنسية مقدونيا الشمالية أيضا وجذور ألبانية.

ووفق وزير الداخلية، فإن الإرهابي جرى تحييده من قبل الشرطة النمساوية بعد ٩ دقائق فقط من إطلاق النار الأول.

لكن هذه الرواية لا تبدو نهائية وحاسمة، لأن هناك صعوبة في تخيل سيناريو تحرك فيه جاني واحد في ٦ مواقع مختلفة بوسط المدينة في ٩ دقائق فقط، وفق صحيفة كورونه النمساوية "خاصة".

كما انتشرت صور وتقارير أمس عن اعتقال ٤ أشخاص في وسط فيينا على هامش الهجوم.

إلى ذلك، اعتقلت السلطات النمساوية ١٤ شخصا على خلفية هجوم فيينا الإرهابي.

ووفق ما أعلنته وزارة الداخلية، مساء الثلاثاء، اعتقلت الشرطة ١٤ شخصا على علاقة بالقاتل الرئيسي.

ولفتت الوزارة أن أن دعاة متطرفين وأشخاص على اتصال بالإرهابي المقتول، بين المعتقلين.

وأضافت "وضعت الشرطة الأربعة عشر شخصا قيد الحبس الاحتياطي".

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الداخلية نيهامر إن الشرطة :"فحصت ١٨ منزلا في مدن فيينا ولينز وسانت بولتن، في إطار التحقيقات في هجوم فيينا".

ووفق نيهامر، فإن حصيلة هجوم فيينا بلغت ٤ قتلى مدنيين وقتيل من الشرطة، ٢٢ مصابا بينهم ٧ في حالة خطيرة.

وأمس، وقع هجوم دامي ببنادق آلية في المدينة القديمة في وسط فيينا، وصفته السلطات بأنه "هجوم إرهابي".