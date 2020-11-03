نائبة بايدن توجه رسالة "نارية" لترامب.. ماذا قالت؟

قالت كاملا هاريس، المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الذين يرفضون التصويت عبر البريد يسعون لعرقلة الانتخابات.

وأكدت كاملا هاريس، خلال تصريحات صحفية، مساء الثلاثاء، أن مزاعم التلاعب في الأصوات عبر البريد "أمر غير مقبول"، ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي الخاصة بالتصويت عبر البريد.



وأوضحت المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس الأمريكي، أن جو بايدن يُدرك جيدًا الأوضاع الاقتصادية التي نمر بها وتداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي وقت سابق قال ترامب، إن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية مبشرة وأعتقد أنني سأفوز بفترة رئاسية ثانية.



وأضاف الرئيس الأمريكي، خلال زيارة لمقر اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري في مدينة أرلنجتون بولاية فرجينيا، أن إدارته حققت نجاحات كبيرة في مختلف القطاعات، محذرا من تأخير إعلان نتائج الانتخابات قائلًا: "أمر خطير للغاية".

وأكد ترامب، أن "التصويت عبر البريد قد ينتج عنه نتائج سيئة".

وبدأت بعض الولايات الأمريكية، بفرز أصوات المقترعين في التصويت المبكر في كل من : فلوريدا وجورجيا وأريزونا وكارولينا الشمالية ونيفادا، مع اقتراب ساعة الحسم.



وكان أكثر من 100 مليون أمريكي قد أدلوا بأصواتهم بشكل مبكر في الانتخابات الرئاسية قبل يوم الاقتراع الثلاثاء.