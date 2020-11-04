إرهاب "العيساوي" يصيب المهاجرين.. إيطاليا ترحل 50 تونسيا

أكدت مصادر أمنية تونسية، الثلاثاء، أن السلطات الإيطالية، رحلت 50 مهاجرا تونسيا، بعد أيام من هجوم نيس الإرهابي بفرنسا.

وبينت المصادر لـ"دوت الخليج الإخبارية" أن "طائرتين خاصتين هبطتا، الثلاثاء، بمطار النفيضة- الحمامات الدولي شرقي تونس، وتحملان على متنهما 50 تونسيًا من المهاجرين غير الشرعيين، من بينهم 10 أطفال".



ومن المنتظر، حسب نفس المصدر أن يستقبل مطار قرطاج في الأيام المقبلة رحلة جديدة لمهاجرين ثبت ارتكابهم لجرائم داخل التراب الإيطالي.

ويأتي القرار على إثر العملية الإرهابية التي هزت الرأي العام الأوروبي بعد إقدام إرهابي تونسي يدعى إبراهيم العيساوي، على ارتكاب عملية إرهابية في مدينة نيس الفرنسية.

وكان العيساوي قد هاجر بطريقة غير شرعية إلى إيطاليا خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، حسب تقارير أمنية تونسية، ثم انتقل إلى نيس ليلة الواقعة لتنفيذ مخططه الإرهابي.

وتشهد ظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا عبر السواحل التونسية نشاطا كبيرا منذ 2011، حيث سجل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية هجرة 500 شاب خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المنقضي.

وضمن نفس إطار ترحيل التونسيين من أوروبا، من المنتظر أن يزور وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إلى تونس لبحث تداعيات العملية الإرهابية التي ضربت مدينة نيس وراح ضحيتها 3 أشخاص.

وأكدت مصادر مقربة من الرئاسة التونسية لـ"دوت الخليج الإخبارية" أن "اللقاء سيتناول الترتيبات التنظيمية لترحيل متشددين تونسيين ممن ساهموا في "نشر الفكر التكفيري" في فرنسا.