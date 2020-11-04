كاليفورنيا تتجه إلى رقم تاريخي في نسبة التصويت

تتجه ولاية كاليفورنيا الأمريكية نحو تحقيق رقم تاريخي في نسبة التصويت بالانتخابات الرئاسية.

ونجحت الولاية بالفعل في الوصول للرقم القياسي لمعدل التصويت بها والذي حققته في انتخابات عام 2016.

وأوضحت صحيفة "جارديان" البريطانية، أن كاليفورنيا سبق أن وصلت إلى نسبة مشاركة 77% من المواطنين انتخابات الرئاسة الماضية.

وأشارت إلى أن الولاية نجحت في الوصول لتلك النسبة بالفعل عبر عملية الاقتراع المبكرة، وقبل الوصول ليوم الانتخابات رسميا.

وأفادت بأنه، وفقا لتقارير صادرة عن شركة الإحصائيات المتابعة للتصويت، (Political Data, Inc)، فإن كاليفورنيا على موعد مع تحقيق رقم قياسي غير مسبوق، مع انطلاق عملية الاقتراع الثلاثاء.

ونقلت الصحيفة عن الشركة قولها إنه من دون شك، تتجه ولاية كاليفورنيا بنسبة 100% لتحقيق رقم قياسي جديد في تاريخها بالانتخابات الرئاسية.



وأدلى ملايين الأمريكيين بأصواتهم بشكل مبكر عبر البريد بسبب جائحة كورونا، وبلغ عدد المصوتين بهذه الطريقة من ولاية كاليفورنيا مليون شخص خلال آخر أسبوعين، وهو أكثر بنحو 13 مرة، من رقم المصوتين بالمدينة الذي بلغ 72,000 ألف مصوت مبكر في 2016.

وذكرت المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس كاميلا هاري أنه عبر فترة التصويت المبكر بالكامل، وصل عدد المشاركين بالاقتراع من ولاية كاليفورنيا إلى 12 مليون مشارك قبل يوم الانتخابات.



