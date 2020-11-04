ترامب وبايدن.. النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية

أغلقت صناديق الاقتراع في الساعة السابعة من مساء الثلاثاء، بالتوقيت المحلي في 9 ولايات أمريكية بما فيها جورجيا.

وتغلق مراكز الاقتراع في الولايات المتحدة أبوابها تباعا، من الشرق إلى الغرب في عملية تستمر حتى الساعات الأولى من فجر الأربعاء بالتوقيت المحلّي.



وتظهر النتائج فوز ترامب في كل من ولايتي إنديانا وكنتاكي، وأوكلاهوما وولاية فرجينيا الغربية، ويتقدم في فلوريدا وبنسلفانيا.

وفاز بايدن بولايتي فيرمونت، وفيرجينيا ،وهي الولاية التي سبق أن فازت بها في عام 2016 المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون، ويتقدم في نيوهامبشير.

وبعد فرز نحو 20 مليون صوت حصل بايدن على 85 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 55 للمرشح الجمهوري دونالد ترامب.

ويحتاج أي مرشح رئاسي إلى أصوات 270 ناخباً كبيراً من أصل 538 للفوز بالرئاسة الأمريكية.

وبعد حملة انتخابية عاصفة كشفت عمق الانقسامات السياسية في الولايات المتحدة.

وجورجيا إحدى الولايات الحاسمة في السباق بين الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الساعي للفوز بولاية ثانية، ومنافسه الديموقراطي نائب الرئيس السابق جو بايدن.

تدفق الأميركيون على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، دون أن تظهر أي علامات على وجود مشكلات في مراكز الاقتراع كان البعض يخشى حدوثها عقب حملة ساخنة اتسمت بخطاب استفزازي.

وقبيل يوم الانتخابات، كان ما يزيد قليلا على 100 مليون أميركي قد صوتوا مبكرا بالفعل إما شخصيا أو عن طريق البريد، وفقا لمشروع الانتخابات الأميركية بجامعة فلوريدا، فيما يرجع إلى مخاوف من ازدحام مراكز لاقتراع خلال جائحة كورونا وكذلك إلى الحماس الشديد.