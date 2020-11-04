أردوغان يطارد غولن في الجامعات بشاهد "سري"

اعتقلت السلطات التركية 15 شخصا، بينهم طلاب وأعضاء هيئة تدريس بالجامعات، بزعم انتمائهم لرجل الدين فتح الله غولن.
وبحسب ما طالعته "دوت الخليج الإخبارية" في الموقع الإلكتروني لصحيفة "صباح" التركية، فإن قرار الاعتقال صدر عن النيابة العامة بولاية "بالكسير" وشمل 5 ولايات أخرى، بينها إسطنبول وإزمير.
وزعمت النيابة العامة في بيان لها أن قرار الاعتقال جاء بناءً على وثائق ومعلومات أدلى بها شاهد سري.
وشملت قرارات الاعتقال 10 طلاب في كليات الحقوق والطب والهندسة والإدارة وعلم النفس، إلى جانب أعضاء هيئة تدريس وموظفين.
وبينت الصحيفة أن من بين المعتقلين طلابا كانوا يدرسون في الأكاديمية العسكرية قبل إغلاقها بقرار من سلطات أردوغان، وتحويلهم إلى جامعات أخرى.
ومنذ محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا صيف 2016، لم تتوقف أجهزة أمن أردوغان عن ملاحقة معارضيه وخصومه بحجة الانتماء لجماعة فتح الله غولن، الذي يتهمه النظام الحاكم بالوقوف وراء تلك المحاولة، وهو ما ينفيه الرجل المقيم في الولايات المتحدة.
وتحت تلك الشماعة، اعتقلت السلطات التركية أكثر من ثمانين ألفا، وفصلت نحو 150 ألف موظف حكومي وعسكريين وآخرين في قطاعات أخرى.
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