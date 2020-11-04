أعرب المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن عن ثقته بالفوز في سباق البيت الأبيض.

وفي كلمة مقتضبة بينما يواصل الأمريكيون الإدلاء بأصواتهم في الاقتراع الرئاسي، قال بايدن: "نشعر بالثقة في الفوز، ونؤمن بأننا على المسار الصحيح للفوز بهذه الانتخابات".

وعرج المرشح الديمقراطي المتقدم في نتائج المجمع الانتخابي حتى كتابة هذه السطور، على بنسلفانيا، إحدى الولايات المتأرجحة، ومسقط رأسه، مشيرا إلى أنه "سيحقق فيها النجاح".

في المقابل يراهن الرئيس الأمريكي والمرشح الجمهوري دونالد ترامب (74 عاما) على حماسة أنصاره، لتحقيق مفاجأة كما سبق أن فعل عام 2016.

أما بايدن (77 عاما) والذي كانت استطلاعات الرأي إلى جانبه طيلة الأشهر الماضية، فيأمل في عبور المغامرة الثالثة لدخول البيت الأبيض بعدما شغل منصب نائب الرئيس في عهد باراك أوباما.

وانطلقت الانتخابات الأمريكية أمس الثلاثاء، وسط انقسام حاد غير مسبوق حول ساكن البيت الأبيض.

ويحتاج المرشح الرئاسي لـ270 صوتا من المجمع الانتخابي للفوز بالرئاسة.