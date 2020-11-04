"تويتر" يفاجئ ترامب بهذه الخطوة قبل نتائج الانتخابات

في تحد جديد، وضع موقع "تويتر" علامة تحذير على تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ذروة السباق نحو البيت الأبيض.
ويتعلق قرار "تويتر" بتغريدة نشرها ترامب على حسابه، اتهم فيها الديمقراطيين بـ"سرقة" الانتخابات التي انطلقت أمس الثلاثاء، وتشهد منافسة قوية أمام خصمه جو بايدن.
وبينما ما زالت نتائج الاقتراع غير مؤكدة، قال ترامب في تغريدته: "نحن متقدمون وبفارق كبير، لكنهم (المعسكر الديمقراطي) يحاولون سرقة الانتخابات. لن نسمح لهم بذلك أبدا".
لكن "تويتر" حذر مستخدميه من الرسالة، بقوله إن "بعض أو كل المحتوى الذي تمت مشاركته في التغريدة موضع شك، وقد يكون مضللا".
وهو بالفعل ما حدث، حيث لا يمكن مشاهدة الرسالة فورا، على حساب الملياردير الأمريكي، بل يجب النقر عليها لتظهر.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتخذ فيها "تويتر" هذه الخطوة ضد ترامب الذي يُعد نشطا جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يعلن من خلالها مواقفه السياسية أو شن هجمات ضد خصومه.
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