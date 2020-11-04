حملة بايدن ترد على ترامب: لست من تقرر نتيجة الانتخابات

انتقدت حملة المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ما أسماه "احتيال" حدث في العملية الانتخابية.

ونقلت شبكة "إن.بي.سي" الإخبارية الأمريكية عن مديرة الحملة، جين أومالي ديلون، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، قولها: "تصريحات الرئيس الليلة بشأن محاولة وقف فرز الأصوات المدلى بها على نحو قانوني كان مخزيًا وغير مسبوق وغير صحيح".

وأضافت: "لقد كان أمرًا شائنًا لأنه محاولة واضحة لانتزاع الحقوق الديمقراطية للمواطنين الأمريكيين".

وتابعت: "نكرر ما أكدناه سابقًا الليلة: ترامب وبايدن لا يقررا نتيجة هذه الانتخابات، ولكن الشعب الأمريكي هو الذي يقررها، ويجب أن تستمر العملية الديمقراطية وستستمر حتى نهايتها ".

وكان ترامب قد قال في تصريحات، من الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض، اليوم: "من الواضح أن هناك عملية احتيال على الشعب الأمريكي، هذه لحظة مهمة في تاريخ أمتنا".

وتابع: "هذا إحراج لدولتنا.. بصراحة لقد فزنا في هذه الانتخابات".

وهدد ترامب بـ"أنه سيذهب إلى المحكمة العليا الأمريكية للمطالبة بوقف فرز الأصوات".

وكانت هذه التصريحات مماثلة لتلك التي أثارها ترامب قبل الانتخابات، مما يلقي بظلال الشك على صحة بطاقات الاقتراع التي تم الإدلاء بها عن طريق البريد بسبب الوباء.

وقد أظهرت استطلاعات الرأي أن هذه الأصوات، إذا تم الإدلاء بها بشكل شرعي، قد تكون في صالح بايدن.

وأغلقت بعض مراكز الاقتراع أبوابها وبدأت بالفعل فرز الأصوات وسط توقعات بحدوث تأخير في إعلان النتائج بسبب الأصوات التي يتم إرسالها عن طريق البريد.