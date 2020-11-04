سفير الإمارات بالمغرب لـ"دوت الخليج الإخبارية": قنصلية العيون دفعة قوية للعلاقات

أكد سفير الإمارات لدى المغرب، العصري سعيد أحمد الظاهري، أن افتتاح قنصلية العيون سيعطي دفعة قوية للعلاقات بين البلدين.
جاء ذلك، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج الإخبارية"، على هامش افتتاح القنصلية الإماراتية، اليوم الأربعاء، في مدينة العيون الواقعة بالأقاليم الجنوبية للمغرب.
وفي هذه المناسبة، قال الظاهري إن دولة الإمارات العربية المتحدة اتخذت هذا القرار بناء على قناعة منها، اليوم نتحدث عن فتح قنصلية ستقوم بعمل مهم، نحن محتاجون لتغطية كافة التراب المغربي".
وأشار إلى أن القيادة الإماراتية والمغربية تتوقع أن تكون العلاقات الاقتصادية أكثر تطورا في المرحلة القادمة.
وفي حدث تاريخي، افتتحت الإمارات العربية المتحدة، صبيحة اليوم الأربعاء، قنصليتها بمدينة العيون المغربية.
وجرت مراسم الافتتاح بحضور دبلوماسي رفيع المستوى، تقدمه وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، وسفير دولة الإمارات لدى الرباط العصري الظاهري، وقنصلها في العيون وعيسى البلوشي.
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