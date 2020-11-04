توقع قراء "دوت الخليج الإخبارية"، فوز المرشح الجمهوري الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية، على المرشح الديمقراطي جو بايدن. وكشف الاستطلاع الذي أجرته "دوت الخليج الإخبارية" على حسابها بموقع "تويتر"، توقع نحو 86.2% من المشاركين فوز ترامب، فيما يتوقع 13.8% فوز بايدن. وبحسب المؤشرات الأولية حتى الساعة 10:15 بتوقيت جرينتش، فقد فاز الجمهوري ترامب بـ 23 ولاية، فيما فاز منافسه الديمقراطي بايدن بـ 20 ولاية. وبعد فرز نحو 129 مليون صوت حصل بايدن على 238 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 213 للمرشح الجمهوري ترامب. ويحتاج أي مرشح رئاسي إلى أصوات 270 ناخباً كبيراً من أصل 538 للفوز بالرئاسة الأمريكية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قراء "دوت الخليج الإخبارية" يتوقعون فوز ترامب بالانتخابات الأمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.