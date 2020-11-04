طبيب خدع ترامب بوجبته المفضلة يقفز أسوار الكونغرس

حين انتقل للعيش في ولاية تكساس، راودت السياسة أحلام الطبيب روني جاكسون، فأدخلته في أروقة البيت الأبيض حتى أصبح خير جليس لرؤساء أقوى دولة في العالم.

روني جاكسون، الذي خدع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ودسّ له الخضار الصحية في وجبته المفضلة، ها هو اليوم يقفز أسوار الكونغرس.

فالرجل الذي لا يقل إثارة للجدل عن ترامب، استطاع الإطاحة بمنافسه الديمقراطي غوس تروخي، ليخلف نائبا جمهوريا متقاعدا، عن ولاية تكساس.

الطريق نحو الكونغرس

في ديسمبر/كانون الأول الماضي، خرج جاكسون من الجناح الغربي للبيت الأبيض، بابتسامة علت محياه، بعد أن كاد يعينه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مديرا لإدارة شؤون المحاربين القدامى.



لكن الطبيب الذي عالج عددا من رؤساء الولايات المتحدة بينهم الرئيس الحالي دونالد ترامب، لم تكن عينه على ذلك المنصب، بل عانق طموحه عنان الكونغرس حتى ظفر بمقعد في مجلس النواب، أمس الثلاثاء.

حيلة ذكية

جاكسون المولود عام 1967، هو نفسه الذي أشاد بالوضع الصحي لترامب حين أصيب بفيروس كورونا ، وهو من خدعه في وجبته المفضلة.

حيلةٌ ذكية قام بها جاكسون بنية إنقاص وزن الرئيس والحفاظ على صحته، حين قام بدس الخضار الصحية في الوجبات السريعة المسببة للسُمنة، التي يعشقها ترامب مثل البرغر والبيتزا.

وتوجهت الأنظار إلى الطبيب العسكري برتبة أدميرال، خلال أزمة فيروس كورونا، حين عُرف بالمؤتمرات الصحفية التي تحدث فيها خلافا لما درجت عليه الأمور، متجاوزا في بعض الأحيان الإطار الطبي الحصري لوظيفته.

