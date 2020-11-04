عميل قطر بالصومال.. مليون دولار لشراء رئاسة برلمان هيرشبيلي

انتخب أعضاء البرلمان المحلي لولاية هيرشبيلي الصومالية، الأربعاء، رئيسهم ونائبيه من الموالين لعميل قطر فهد ياسين رئيس المخابرات.

وأكدت تقارير صحفية صومالية أن فهد ياسين، رئيس المخابرات المعروف إعلاميا بـ"عميل قطر"، أنفق نحو مليون دولار أمريكي لتولي هؤلاء الأشخاص رئاسة البرلمان المحلي، تمهيدا لاختطاف الانتخابات الرئاسية المحلية المتوقع إجراؤها خلال الأسبوع المقبل.

واختار أعضاء البرلمان المحلي، في الانتخابات التي جرت بمدينة جوهر العاصمة، رئيس البرلمان ونائبيه الأول والثاني في انتخابات ترشح لها 6 نواب.

وفاز بمنصب رئيس البرلمان عبدالحكيم لقمان محمد، حيث حصل على 77 صوتا مقابل 21 لمنافسه محمد محمود غودر، وأصبح صوت واحد ملغيا من أصل 99 نائبا وفق ما أعلنته مفوضية الانتخابات المحلية.

فيما نجح سراجي شيخ أحمد باقتناص فوز سهل بمنصب النائب الأول لرئيس المجلس بعد تنازل المرشح الآخر الذي يدعى صادق صلاد له ليتولى هذا المقعد.

وحقق مهد حسن عثمان فوزا ساحقا في منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان بـ87 صوتا مقابل حصول منافسته عنب أحمد عيسى على 12 صوتا من مجموع أصوات نواب البرلمان البالغ عددهم 99 صوتا.

وجاءت نتائج الانتخابات كما كان متوقعا حيث كان تدخل رئيس المخابرات الصومالية عاملا حاسما في الانتخابات التشريعية المحلية لولاية هيرشبيلي، حيث تصدر قائمة أعضاء البرلمان مقربون وموالون له.

وتؤثر نتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية المحلية لولاية هيرشبيلي بشكل مباشر على الانتخابات الصومالية العامة المقبلة التي ستبدأ بالتشريعية في ديسمبر/كانون الأول أما الرئاسية فستكون في فبراير/شباط 2021.

ومن المقرر انتخاب 45 مقعدا من البرلمان الفيدرالي من تلك الولاية.